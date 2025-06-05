Валюты / ALOT
ALOT: AstroNova Inc
10.07 USD 0.18 (1.82%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALOT за сегодня изменился на 1.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.01, а максимальная — 10.07.
Следите за динамикой AstroNova Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALOT
Дневной диапазон
10.01 10.07
Годовой диапазон
7.82 17.24
- Предыдущее закрытие
- 9.89
- Open
- 10.01
- Bid
- 10.07
- Ask
- 10.37
- Low
- 10.01
- High
- 10.07
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 1.82%
- Месячное изменение
- -11.67%
- 6-месячное изменение
- 12.64%
- Годовое изменение
- -26.76%
