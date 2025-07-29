クォートセクション
通貨 / ALIT
株に戻る

ALIT: Alight Inc Class A

3.43 USD 0.05 (1.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ALITの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.41の安値と3.50の高値で取引されました。

Alight Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALIT News

1日のレンジ
3.41 3.50
1年のレンジ
3.37 8.93
以前の終値
3.38
始値
3.43
買値
3.43
買値
3.73
安値
3.41
高値
3.50
出来高
6.990 K
1日の変化
1.48%
1ヶ月の変化
-8.78%
6ヶ月の変化
-41.96%
1年の変化
-53.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K