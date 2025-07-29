通貨 / ALIT
ALIT: Alight Inc Class A
3.43 USD 0.05 (1.48%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALITの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.41の安値と3.50の高値で取引されました。
Alight Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ALIT News
1日のレンジ
3.41 3.50
1年のレンジ
3.37 8.93
- 以前の終値
- 3.38
- 始値
- 3.43
- 買値
- 3.43
- 買値
- 3.73
- 安値
- 3.41
- 高値
- 3.50
- 出来高
- 6.990 K
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- -8.78%
- 6ヶ月の変化
- -41.96%
- 1年の変化
- -53.65%
