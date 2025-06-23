Валюты / ALIT
ALIT: Alight Inc Class A
3.43 USD 0.16 (4.46%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALIT за сегодня изменился на -4.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.42, а максимальная — 3.60.
Следите за динамикой Alight Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALIT
Дневной диапазон
3.42 3.60
Годовой диапазон
3.42 8.93
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Low
- 3.42
- High
- 3.60
- Объем
- 5.865 K
- Дневное изменение
- -4.46%
- Месячное изменение
- -8.78%
- 6-месячное изменение
- -41.96%
- Годовое изменение
- -53.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.