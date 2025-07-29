Währungen / ALIT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALIT: Alight Inc Class A
3.43 USD 0.05 (1.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALIT hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.41 bis zu einem Hoch von 3.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alight Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALIT News
- Alight stock hits 52-week low at 3.41 USD
- Alight erweitert Partnernetzwerk um Sword Health für KI-gestützte Gesundheitsversorgung
- Alight adds Sword Health to partner network for MSK, mental health care
- Alight stock hits 52-week low at $3.61
- Here's Why Alight (ALIT) is Poised for a Turnaround After Losing 24.4% in 4 Weeks
- Alight Solutions stock hits 52-week low at 3.79 USD
- DA Davidson reiterates Buy rating on Alight stock, citing strong Q2 results
- Needham lowers Alight Solutions stock price target to $6 on growth concerns
- Alight Q2 2025 slides: Revenue dips while margins expand amid goodwill charge
- Alight, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ALIT)
- Alight, Inc. (ALIT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alight stock hits 52-week low at $4.48
- Alight shares up as revenue tops estimates despite profit miss
- Alight, Inc. (ALIT) Meets Q2 Earnings Estimates
- Alight earnings missed, revenue topped estimates
- ZoomInfo (GTM) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Upwork Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Industrials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Lockheed Martin (NYSE:LMT), Alight (NYSE:ALIT)
- ON Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Coupang Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- FOXA Gears Up to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Snap Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Vertex (VERX) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Alight, Inc. (ALIT) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
Tagesspanne
3.41 3.50
Jahresspanne
3.37 8.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.38
- Eröffnung
- 3.43
- Bid
- 3.43
- Ask
- 3.73
- Tief
- 3.41
- Hoch
- 3.50
- Volumen
- 6.990 K
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- -8.78%
- 6-Monatsänderung
- -41.96%
- Jahresänderung
- -53.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K