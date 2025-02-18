クォートセクション
通貨 / AERT
AERT: Aeries Technology Inc - Class A

0.93 USD 0.36 (63.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AERTの今日の為替レートは、63.16%変化しました。日中、通貨は1あたり0.80の安値と1.20の高値で取引されました。

Aeries Technology Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AERT News

1日のレンジ
0.80 1.20
1年のレンジ
0.46 2.67
以前の終値
0.57
始値
0.85
買値
0.93
買値
1.23
安値
0.80
高値
1.20
出来高
108.069 K
1日の変化
63.16%
1ヶ月の変化
25.68%
6ヶ月の変化
50.00%
1年の変化
-59.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K