AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.93 USD 0.36 (63.16%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AERTの今日の為替レートは、63.16%変化しました。日中、通貨は1あたり0.80の安値と1.20の高値で取引されました。
Aeries Technology Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AERT News
- Aeries secures $8 million annual contract with global marketing firm
- エアリーズ・テクノロジーのCFOウェブ氏、8,759ドル相当の株式を売却
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
0.80 1.20
1年のレンジ
0.46 2.67
- 以前の終値
- 0.57
- 始値
- 0.85
- 買値
- 0.93
- 買値
- 1.23
- 安値
- 0.80
- 高値
- 1.20
- 出来高
- 108.069 K
- 1日の変化
- 63.16%
- 1ヶ月の変化
- 25.68%
- 6ヶ月の変化
- 50.00%
- 1年の変化
- -59.39%
