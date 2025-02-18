통화 / AERT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.85 USD 0.08 (8.60%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AERT 환율이 오늘 -8.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.82이고 고가는 0.93이었습니다.
Aeries Technology Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AERT News
- Aeries secures $8 million annual contract with global marketing firm
- 에어리스 테크 CFO 웹, 1170만원 상당 주식 매도
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
0.82 0.93
년간 변동
0.46 2.67
- 이전 종가
- 0.93
- 시가
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- 저가
- 0.82
- 고가
- 0.93
- 볼륨
- 1.374 K
- 일일 변동
- -8.60%
- 월 변동
- 14.86%
- 6개월 변동
- 37.10%
- 년간 변동율
- -62.88%
20 9월, 토요일