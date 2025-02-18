货币 / AERT
AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.57 USD 0.00 (0.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AERT汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点0.55和高点0.58进行交易。
关注Aeries Technology Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AERT新闻
- Aeries Technology首席财务官Webb出售价值8,759美元股票
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
日范围
0.55 0.58
年范围
0.46 2.67
- 前一天收盘价
- 0.57
- 开盘价
- 0.55
- 卖价
- 0.57
- 买价
- 0.87
- 最低价
- 0.55
- 最高价
- 0.58
- 交易量
- 98
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -22.97%
- 6个月变化
- -8.06%
- 年变化
- -75.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值