Dövizler / AERT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.85 USD 0.08 (8.60%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AERT fiyatı bugün -8.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.82 ve Yüksek fiyatı olarak 0.93 aralığında işlem gördü.
Aeries Technology Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AERT haberleri
- Aeries secures $8 million annual contract with global marketing firm
- Aeries Technology CFO Webb 8.759 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
0.82 0.93
Yıllık aralık
0.46 2.67
- Önceki kapanış
- 0.93
- Açılış
- 0.88
- Satış
- 0.85
- Alış
- 1.15
- Düşük
- 0.82
- Yüksek
- 0.93
- Hacim
- 1.374 K
- Günlük değişim
- -8.60%
- Aylık değişim
- 14.86%
- 6 aylık değişim
- 37.10%
- Yıllık değişim
- -62.88%
21 Eylül, Pazar