AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.85 USD 0.08 (8.60%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AERT ha avuto una variazione del -8.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.93.
Segui le dinamiche di Aeries Technology Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AERT News
- Aeries secures $8 million annual contract with global marketing firm
- Il CFO di Aeries Tech Webb vende azioni per $8.759
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
0.82 0.93
Intervallo Annuale
0.46 2.67
- Chiusura Precedente
- 0.93
- Apertura
- 0.88
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Minimo
- 0.82
- Massimo
- 0.93
- Volume
- 1.374 K
- Variazione giornaliera
- -8.60%
- Variazione Mensile
- 14.86%
- Variazione Semestrale
- 37.10%
- Variazione Annuale
- -62.88%
21 settembre, domenica