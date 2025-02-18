QuotazioniSezioni
Valute / AERT
Tornare a Azioni

AERT: Aeries Technology Inc - Class A

0.85 USD 0.08 (8.60%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AERT ha avuto una variazione del -8.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.82 e ad un massimo di 0.93.

Segui le dinamiche di Aeries Technology Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AERT News

Intervallo Giornaliero
0.82 0.93
Intervallo Annuale
0.46 2.67
Chiusura Precedente
0.93
Apertura
0.88
Bid
0.85
Ask
1.15
Minimo
0.82
Massimo
0.93
Volume
1.374 K
Variazione giornaliera
-8.60%
Variazione Mensile
14.86%
Variazione Semestrale
37.10%
Variazione Annuale
-62.88%
21 settembre, domenica