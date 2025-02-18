Divisas / AERT
AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.57 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AERT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.55, mientras que el máximo ha alcanzado 0.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Aeries Technology Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AERT News
- El director financiero de Aeries Tech, Webb, vende acciones por 8.759 dólares
- CFO de Aeries Tech, Webb, vende acciones por $8,759
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
0.55 0.58
Rango anual
0.46 2.67
- Cierres anteriores
- 0.57
- Open
- 0.55
- Bid
- 0.57
- Ask
- 0.87
- Low
- 0.55
- High
- 0.58
- Volumen
- 102
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -22.97%
- Cambio a 6 meses
- -8.06%
- Cambio anual
- -75.11%
