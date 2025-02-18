Валюты / AERT
AERT: Aeries Technology Inc - Class A
0.57 USD 0.04 (6.56%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AERT за сегодня изменился на -6.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.55, а максимальная — 0.61.
Следите за динамикой Aeries Technology Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AERT
- Финансовый директор Aeries Technology Уэбб продает акции на сумму $8 759
- Aeries tech CFO Webb sells $8,759 in shares
- Aeries Technology recaps strong 2025 performance, strategic shifts
- Aeries Technology to add 500 jobs in India amid global expansion
- Aeries Technology partners with TalentRecruit to enhance GCC hiring
- Earnings call transcript: Aeries Technology Q1 2025 sees strong turnaround
- Dow Falls Over 100 Points; Deere Shares Dip After Q3 Results - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why Xos Shares Are Trading Higher By Around 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aeries Technology (NASDAQ:AERT), AIRO Group Holdings (NASDAQ:AIRO)
- Aeries Technology partners with Skydda.ai for AI-powered security
- Aeries Technology launches strategic advisory board
- Aeries Technology forecasts $28.8 million operating loss for fiscal 2025
- Aeries Technology to establish AI-driven GCCs for Cority
- Aeries Technology (AERT) Delivers High-Performing Global Capability Center for Leading U.S. Healthcare Fintech Platform
- # Aeries Technology launches AI-centered global capability centers
- # Aeries Technology appoints Eli Mendoza as chief growth and strategy officer
- Aeries Technology, Inc (AERT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
0.55 0.61
Годовой диапазон
0.46 2.67
- Предыдущее закрытие
- 0.61
- Open
- 0.60
- Bid
- 0.57
- Ask
- 0.87
- Low
- 0.55
- High
- 0.61
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- -6.56%
- Месячное изменение
- -22.97%
- 6-месячное изменение
- -8.06%
- Годовое изменение
- -75.11%
