通貨 / ADTN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
9.58 USD 0.81 (9.24%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADTNの今日の為替レートは、9.24%変化しました。日中、通貨は1あたり8.95の安値と9.62の高値で取引されました。
ADTRAN Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTN News
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- B.Rileyがブロードバンド回復を見込みADTRAN株を「買い」で新規カバー
- B.Riley initiates ADTRAN stock with Buy rating on broadband recovery
- Company News for Sep 17, 2025
- アドトラン・ホールディングス、1億7500万ドルのコンバーティブル・ノート発行価格を決定
- Adtran Holdings prices $175 million convertible notes offering
- ADTRANが3.75%の1億7500万ドル転換社債を発行
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- ADTRANの株価、1億5000万ドルの転換社債発行計画を発表後に下落
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- ADTRANの株価、2030年満期の1億5000万ドル転換社債発行の発表を受け下落
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRANが2030年満期の1億5000万ドル転換社債を発行へ
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
1日のレンジ
8.95 9.62
1年のレンジ
5.67 12.44
- 以前の終値
- 8.77
- 始値
- 9.00
- 買値
- 9.58
- 買値
- 9.88
- 安値
- 8.95
- 高値
- 9.62
- 出来高
- 8.164 K
- 1日の変化
- 9.24%
- 1ヶ月の変化
- 4.81%
- 6ヶ月の変化
- 10.62%
- 1年の変化
- 62.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K