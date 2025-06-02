КотировкиРазделы
Валюты / ADTN
ADTN: ADTRAN Holdings Inc

8.86 USD 1.58 (15.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADTN за сегодня изменился на -15.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.69, а максимальная — 9.80.

Следите за динамикой ADTRAN Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.69 9.80
Годовой диапазон
5.67 12.44
Предыдущее закрытие
10.44
Open
9.37
Bid
8.86
Ask
9.16
Low
8.69
High
9.80
Объем
22.539 K
Дневное изменение
-15.13%
Месячное изменение
-3.06%
6-месячное изменение
2.31%
Годовое изменение
50.17%
