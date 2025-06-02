Валюты / ADTN
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
8.86 USD 1.58 (15.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADTN за сегодня изменился на -15.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.69, а максимальная — 9.80.
Следите за динамикой ADTRAN Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ADTN
- ADTRAN размещает конвертируемые облигации на сумму $175 млн под 3,75%
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- Акции ADTRAN падают после объявления о планируемом выпуске конвертируемых облигаций на $150 млн
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Акции ADTRAN падают после объявления о выпуске конвертируемых облигаций на $150 млн
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN планирует выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $150 миллионов
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- ADTRAN stock surges after preliminary Q2 revenue tops guidance
- ADTRAN exceeds Q2 revenue guidance with preliminary results
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cegeka boosts Belgium’s digital services with Adtran’s open optical transport technology
- Ciena Rides Cloud Demand, Faces Margin, Tariff Headwinds - Ciena (NYSE:CIEN)
- Adtran expands Oscilloquartz atomic clock portfolio with lower-cost optical cesium solutions for wider market adoption
Дневной диапазон
8.69 9.80
Годовой диапазон
5.67 12.44
- Предыдущее закрытие
- 10.44
- Open
- 9.37
- Bid
- 8.86
- Ask
- 9.16
- Low
- 8.69
- High
- 9.80
- Объем
- 22.539 K
- Дневное изменение
- -15.13%
- Месячное изменение
- -3.06%
- 6-месячное изменение
- 2.31%
- Годовое изменение
- 50.17%
