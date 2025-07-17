Moedas / ADTN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
9.29 USD 0.52 (5.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADTN para hoje mudou para 5.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.95 e o mais alto foi 9.38.
Veja a dinâmica do par de moedas ADTRAN Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTN Notícias
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- B.Riley inicia cobertura da ADTRAN com recomendação de compra devido à recuperação da banda larga
- B.Riley initiates ADTRAN stock with Buy rating on broadband recovery
- Company News for Sep 17, 2025
- Adtran Holdings precifica oferta de notas conversíveis de US$ 175 milhões
- Adtran Holdings prices $175 million convertible notes offering
- ADTRAN precifica oferta de notas conversíveis de US$ 175 milhões a 3,75%
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- Ações da ADTRAN caem após anúncio de notas conversíveis de US$ 150 milhões
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Ações da ADTRAN caem após anúncio de oferta de notas conversíveis de US$ 150 milhões
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN planeja oferecer US$ 150 milhões em notas conversíveis seniores
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
Faixa diária
8.95 9.38
Faixa anual
5.67 12.44
- Fechamento anterior
- 8.77
- Open
- 9.00
- Bid
- 9.29
- Ask
- 9.59
- Low
- 8.95
- High
- 9.38
- Volume
- 2.908 K
- Mudança diária
- 5.93%
- Mudança mensal
- 1.64%
- Mudança de 6 meses
- 7.27%
- Mudança anual
- 57.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh