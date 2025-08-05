KurseKategorien
Währungen / ADTN
Zurück zum Aktien

ADTN: ADTRAN Holdings Inc

9.52 USD 0.06 (0.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADTN hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.50 bis zu einem Hoch von 9.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die ADTRAN Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADTN News

Tagesspanne
9.50 9.70
Jahresspanne
5.67 12.44
Vorheriger Schlusskurs
9.58
Eröffnung
9.62
Bid
9.52
Ask
9.82
Tief
9.50
Hoch
9.70
Volumen
707
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
4.16%
6-Monatsänderung
9.93%
Jahresänderung
61.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K