Währungen / ADTN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
9.52 USD 0.06 (0.63%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADTN hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.50 bis zu einem Hoch von 9.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die ADTRAN Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTN News
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- B.Riley stuft ADTRAN-Aktie mit "Buy" ein und setzt auf Breitband-Erholung
- B.Riley initiates ADTRAN stock with Buy rating on broadband recovery
- Company News for Sep 17, 2025
- Adtran Holdings platziert Wandelanleihe über 175 Millionen US-Dollar
- Adtran Holdings prices $175 million convertible notes offering
- ADTRAN platziert Wandelanleihe über 175 Mio. US-Dollar mit 3,75 % Kupon
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- EQS-Adhoc: Adtran Holdings, Inc.: ADTRAN Holdings, Inc. legt Konditionen für das aufgestockte Angebot von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von USD 175 Millionen fest (deutsch)
- ADTRAN-Aktie bricht nach Ankündigung von 150-Millionen-Dollar-Wandelanleihe ein
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- ADTRAN: Aktie stürzt nach geplanter Emission von Wandelanleihen ab
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN kündigt Wandelanleihen über 150 Millionen US-Dollar an
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- EQS-Adhoc: Adtran Holdings, Inc.: ADTRAN kündigt beabsichtigte Emission von Wandelschuldverschreibungen an (deutsch)
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
Tagesspanne
9.50 9.70
Jahresspanne
5.67 12.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.58
- Eröffnung
- 9.62
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Tief
- 9.50
- Hoch
- 9.70
- Volumen
- 707
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- 4.16%
- 6-Monatsänderung
- 9.93%
- Jahresänderung
- 61.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K