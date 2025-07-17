Divisas / ADTN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
8.77 USD 0.09 (1.02%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADTN de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.61, mientras que el máximo ha alcanzado 8.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ADTRAN Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTN News
- Company News for Sep 17, 2025
- Adtran Holdings fija precio de oferta de notas convertibles por 175 millones de dólares
- Adtran Holdings fija precio de oferta de notas convertibles por $175 millones
- Adtran Holdings prices $175 million convertible notes offering
- ADTRAN fija el precio de la oferta de notas convertibles de 175 millones de dólares al 3,75%
- ADTRAN fija precio de oferta de notas convertibles de $175 millones al 3.75%
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- Las acciones de ADTRAN caen tras anunciar propuesta de notas convertibles por 150 millones de dólares
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Acciones de ADTRAN caen tras anunciar oferta de notas convertibles por $150 millones
- Las acciones de ADTRAN caen tras anunciar oferta de notas convertibles por 150 millones de dólares
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN planea ofrecer 150 millones de dólares en bonos senior convertibles
- ADTRAN planea ofrecer $150 millones en notas senior convertibles
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
Rango diario
8.61 8.94
Rango anual
5.67 12.44
- Cierres anteriores
- 8.86
- Open
- 8.75
- Bid
- 8.77
- Ask
- 9.07
- Low
- 8.61
- High
- 8.94
- Volumen
- 12.309 K
- Cambio diario
- -1.02%
- Cambio mensual
- -4.05%
- Cambio a 6 meses
- 1.27%
- Cambio anual
- 48.64%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B