Valute / ADTN
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
9.50 USD 0.08 (0.84%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADTN ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.38 e ad un massimo di 9.70.
Segui le dinamiche di ADTRAN Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADTN News
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- B.Riley avvia copertura su ADTRAN con rating Buy in vista della ripresa del broadband
- B.Riley initiates ADTRAN stock with Buy rating on broadband recovery
- Company News for Sep 17, 2025
- Adtran Holdings colloca un’offerta di obbligazioni convertibili da 175 milioni di dollari
- Adtran Holdings prices $175 million convertible notes offering
- ADTRAN fissa il prezzo dell’offerta di obbligazioni convertibili da 175 milioni di dollari al 3,75%
- ADTRAN prices $175 million convertible notes offering at 3.75%
- Il titolo ADTRAN crolla dopo l’annuncio di note convertibili da 150 milioni
- ADTRAN stock falls after announcing proposed $150 million convertible notes
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Le azioni ADTRAN crollano dopo l’annuncio di un’offerta di obbligazioni convertibili da 150 milioni di dollari
- ADTRAN stock falls after announcing $150 million convertible notes offering
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN pianifica di offrire 150 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior
- ADTRAN plans to offer $150 million in convertible senior notes
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
Intervallo Giornaliero
9.38 9.70
Intervallo Annuale
5.67 12.44
- Chiusura Precedente
- 9.58
- Apertura
- 9.62
- Bid
- 9.50
- Ask
- 9.80
- Minimo
- 9.38
- Massimo
- 9.70
- Volume
- 3.546 K
- Variazione giornaliera
- -0.84%
- Variazione Mensile
- 3.94%
- Variazione Semestrale
- 9.70%
- Variazione Annuale
- 61.02%
20 settembre, sabato