QuotazioniSezioni
Valute / ADTN
Tornare a Azioni

ADTN: ADTRAN Holdings Inc

9.50 USD 0.08 (0.84%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADTN ha avuto una variazione del -0.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.38 e ad un massimo di 9.70.

Segui le dinamiche di ADTRAN Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADTN News

Intervallo Giornaliero
9.38 9.70
Intervallo Annuale
5.67 12.44
Chiusura Precedente
9.58
Apertura
9.62
Bid
9.50
Ask
9.80
Minimo
9.38
Massimo
9.70
Volume
3.546 K
Variazione giornaliera
-0.84%
Variazione Mensile
3.94%
Variazione Semestrale
9.70%
Variazione Annuale
61.02%
20 settembre, sabato