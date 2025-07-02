货币 / ADTN
ADTN: ADTRAN Holdings Inc
8.76 USD 0.10 (1.13%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADTN汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点8.61和高点8.94进行交易。
关注ADTRAN Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ADTN新闻
- Company News for Sep 17, 2025
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Adtran Holdings Plunges Over 9% After-Hours Following $150 Million Convertible Notes Offering - Adtran Holdings (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings (ADTN) Up 16.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Adtran (ADTN) Q2 Revenue Jumps 17%
- ADTRAN Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ADTN)
- ADTRAN Holdings, Inc. (ADTN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: ADTRAN’s Q2 2025 growth amid stock dip
- ADTRAN Misses Q2 Earnings Estimates Despite Higher Revenues
- Adtran shares extend gains as Needham sees positive outlook ahead
- ADTRAN Holdings (ADTN) Moves 9.2% Higher: Will This Strength Last?
- ADTRAN stock surges after preliminary Q2 revenue tops guidance
- ADTRAN exceeds Q2 revenue guidance with preliminary results
- 3 “Strong Buy” Technology Stocks to Buy Now, 7/2/25, According to Top Analysts - TipRanks.com
日范围
8.61 8.94
年范围
5.67 12.44
- 前一天收盘价
- 8.86
- 开盘价
- 8.75
- 卖价
- 8.76
- 买价
- 9.06
- 最低价
- 8.61
- 最高价
- 8.94
- 交易量
- 6.818 K
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- -4.16%
- 6个月变化
- 1.15%
- 年变化
- 48.47%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值