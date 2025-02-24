通貨 / ACVA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ACVA: ACV Auctions Inc - Class A
10.33 USD 0.09 (0.88%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACVAの今日の為替レートは、0.88%変化しました。日中、通貨は1あたり10.31の安値と10.53の高値で取引されました。
ACV Auctions Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACVA News
- ACV オークションズの株価、52週安値の10.25ドルを記録
- Acv Auctions stock hits 52-week low at $10.25
- ACV Auctions stock worth buying after tariff-related sell-off, Piper says
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on ACV Auctions stock
- Acv Auctions stock hits 52-week low at 11.01 USD
- Needham lowers ACV Auctions stock price target to $16 on slower growth
- ACV Auctions stock price target lowered to $18 at Citizens JMP
- ACV Auctions earnings missed, revenue fell short of estimates
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Matches Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: ACV Auctions Q2 2025 shows revenue growth, stock dips
- ACV Auctions Q2 2025 slides: revenue up 21%, margins more than double
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- ACV Auctions’ chief sales officer Waterman sells $551,140 in stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/8/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- ACV Auctions stock maintains Market Outperform rating at JMP amid auto industry shifts
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Compyl Closes $12 Million in Series A Funding
- Piper Sandler raises Carvana stock target to $340, retains overweight
- ACV’s Latest Digital Roundtable to Explore Smarter Strategies for Sourcing Vehicles from Consumers
- ACV Auctions' Recent Sell-Off Is A Chance To Own The Stock - Analyst Turns Bullish - ACV Auctions (NASDAQ:ACVA)
- Will Openlane Appoint A CFO Or Sell Itself, That Is The Question (NYSE:KAR)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 2/24/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
1日のレンジ
10.31 10.53
1年のレンジ
9.84 23.46
- 以前の終値
- 10.24
- 始値
- 10.44
- 買値
- 10.33
- 買値
- 10.63
- 安値
- 10.31
- 高値
- 10.53
- 出来高
- 4.876 K
- 1日の変化
- 0.88%
- 1ヶ月の変化
- -9.86%
- 6ヶ月の変化
- -26.58%
- 1年の変化
- -49.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K