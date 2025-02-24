Валюты / ACVA
ACVA: ACV Auctions Inc - Class A
10.02 USD 0.05 (0.50%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACVA за сегодня изменился на -0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.84, а максимальная — 10.11.
Следите за динамикой ACV Auctions Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.84 10.11
Годовой диапазон
9.84 23.46
- Предыдущее закрытие
- 10.07
- Open
- 10.11
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 9.84
- High
- 10.11
- Объем
- 4.996 K
- Дневное изменение
- -0.50%
- Месячное изменение
- -12.57%
- 6-месячное изменение
- -28.78%
- Годовое изменение
- -50.62%
