货币 / ACVA
ACVA: ACV Auctions Inc - Class A
10.02 USD 0.05 (0.50%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ACVA汇率已更改-0.50%。当日，交易品种以低点9.84和高点10.11进行交易。
关注ACV Auctions Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.84 10.11
年范围
9.84 23.46
- 前一天收盘价
- 10.07
- 开盘价
- 10.11
- 卖价
- 10.02
- 买价
- 10.32
- 最低价
- 9.84
- 最高价
- 10.11
- 交易量
- 4.996 K
- 日变化
- -0.50%
- 月变化
- -12.57%
- 6个月变化
- -28.78%
- 年变化
- -50.62%
