ACVA: ACV Auctions Inc - Class A
10.33 USD 0.09 (0.88%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACVA hat sich für heute um 0.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.31 bis zu einem Hoch von 10.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die ACV Auctions Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.31 10.53
Jahresspanne
9.84 23.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.24
- Eröffnung
- 10.44
- Bid
- 10.33
- Ask
- 10.63
- Tief
- 10.31
- Hoch
- 10.53
- Volumen
- 4.876 K
- Tagesänderung
- 0.88%
- Monatsänderung
- -9.86%
- 6-Monatsänderung
- -26.58%
- Jahresänderung
- -49.09%
