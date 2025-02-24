통화 / ACVA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ACVA: ACV Auctions Inc - Class A
10.40 USD 0.07 (0.68%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACVA 환율이 오늘 0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.22이고 고가는 10.54이었습니다.
ACV Auctions Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACVA News
- Acv 옥션 주식, 52주 최저치인 $10.25 기록
- Acv Auctions stock hits 52-week low at $10.25
- ACV Auctions stock worth buying after tariff-related sell-off, Piper says
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Citi's 2025 Global Technology, Media and Telecommunications
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on ACV Auctions stock
- Acv Auctions stock hits 52-week low at 11.01 USD
- Needham lowers ACV Auctions stock price target to $16 on slower growth
- ACV Auctions stock price target lowered to $18 at Citizens JMP
- ACV Auctions earnings missed, revenue fell short of estimates
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Matches Q2 Earnings Estimates
- Earnings call transcript: ACV Auctions Q2 2025 shows revenue growth, stock dips
- ACV Auctions Q2 2025 slides: revenue up 21%, margins more than double
- ACV Auctions Inc. (ACVA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/18/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- ACV Auctions’ chief sales officer Waterman sells $551,140 in stock
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/8/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- ACV Auctions stock maintains Market Outperform rating at JMP amid auto industry shifts
- AMG TimesSquare Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (TSQIX)
- Compyl Closes $12 Million in Series A Funding
- Piper Sandler raises Carvana stock target to $340, retains overweight
- ACV’s Latest Digital Roundtable to Explore Smarter Strategies for Sourcing Vehicles from Consumers
- ACV Auctions' Recent Sell-Off Is A Chance To Own The Stock - Analyst Turns Bullish - ACV Auctions (NASDAQ:ACVA)
- Will Openlane Appoint A CFO Or Sell Itself, That Is The Question (NYSE:KAR)
- 3 Best Stocks to Buy Now, 2/24/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
일일 변동 비율
10.22 10.54
년간 변동
9.84 23.46
- 이전 종가
- 10.33
- 시가
- 10.47
- Bid
- 10.40
- Ask
- 10.70
- 저가
- 10.22
- 고가
- 10.54
- 볼륨
- 3.323 K
- 일일 변동
- 0.68%
- 월 변동
- -9.25%
- 6개월 변동
- -26.08%
- 년간 변동율
- -48.74%
20 9월, 토요일