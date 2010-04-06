Ast ChartTheme Dark for MT4
- インディケータ
- Wataru Horino
- バージョン: 1.1
MetaTrader 4 のチャートをダークテーマに切り替えるインジケーターです。
視認性を重視しつつ、長時間のチャート監視でも目の負担を減らせるよう、落ち着いた配色を目指しました。
全チャートに一括適用する機能も選択でき、適用後は自動でインジケーターが削除されるため、余計な常駐インジケーターやオブジェクトは残りません。
【こんな方におすすめ】
- MT4 の見た目を簡単に整えたい方
- 明るいチャートが眩しく感じる方
- 長時間のチャート監視で、目の負担を減らしたい方
【使い方】
- 対象のチャートを開き、「Ast ChartTheme Dark for MT4」を適用します。
- 必要に応じて [Settings] / [Colors] のパラメーターを変更します。
- OK を押すと、チャートがダークテーマに切り替わります。
【パラメーター一覧】
Settings（設定）
- Apply to all open charts
現在のチャートのみ適用するか、開いている全チャートに同じテーマを適用するかを選びます。
- Remove indicator after applying theme
テーマ適用後に、インジケーターをチャートから自動削除するかどうかを選びます。
- Switch to candlesticks
ローソク足表示に切り替えるかどうかを指定します。
- Show OHLC
4本値を表示するかどうかを指定します。
- Show period separators
期間区切り線を表示するかどうかを指定します。
- Show Grid
グリッド線を表示するかどうかを指定します。
- Show Volumes
出来高を表示するかどうかを指定します。
Colors（配色）
- Background：背景色
- Foreground：前景色
- Grid：グリッド線、Bidのライン
- Bar up：上昇バー
- Bar down：下降バー
- Bull candle：上昇ロウソク足
- Bear candle：下降ロウソク足
- Line graph：ラインチャート
- Volume：出来高
- Ask Line：Askのライン
- Stop levels：ストップレベル
【注意事項】
- 製品名の Ast は、開発者ブランド "Astrea" の略称です。"Ast" 表記を含む第三者の製品・企業・サービスとは関係ありません。
- 本インジケーターはチャートの配色と表示のみを変更するツールです。売買シグナルや自動売買機能は含まれていません。
- ご利用のブローカーや MT4 のバージョンによって、表示や動作が一部異なる場合があります。