Shadow System Candles MT4

Shadow System Candles - トレンド可視化システム

コンセプト
「暗闇での乱射はやめろ。相場にナイトビジョンを装備せよ」

Shadow System Candlesは、FXトレードプロジェクト「Shadow Operation」の視覚コアシステムです。
AIロジック（ADXと移動平均の統合判断）に基づき、ノイズを排除し、相場の「真のトレンド方向」をローソク足の色で可視化します。

※本ツールは矢印シグナルは出ません。トレンドの「発生」と「消滅」を視覚的に認識するための訓練用、および裁量トレードのフィルターとして機能します。

機能:
・AIロジックによる色分け トレンドの強弱を5段階で表示します。
・濃い青 (Deep Blue) 強力な上昇トレンド（加速フェーズ）
・薄い青 (Light Blue) 上昇トレンド
・グレー (Gray) レンジ / 膠着状態（待機推奨）
・薄い赤 (Light Red) 下降トレンド
・濃い赤 (Deep Red) 強力な下降トレンド（加速フェーズ）

規律の強制 グレーの期間は「手出し無用」。無駄な往復ビンタを防ぎます。完全版へのアップグレード

売買シグナル（矢印）、アラート通知、ダッシュボード、TP/SLライン自動描画機能が必要な場合は、完全版 Shadow AI Commander Ultimateをご検討ください。

作者のその他のプロダクト
Shadow System Candles
Tomoaki Mizutani
インディケータ
