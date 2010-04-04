Alaska EA

Alaska EA è un software automatizzato.  Alaska EA  è una combinazione di un indicatore personalizzato segreto, linee di tendenza, livelli di supporto e resistenza (  azione dei prezzi  ) e il più importante algoritmo di trading segreto sopra menzionato.  NON ACQUISTARE UN EA SENZA NESSUN TEST CON SOLDI VERI DI PIÙ DI 3 MESI, MI CI SONO VOLTE PIÙ DI 100 SETTIMANE (PIÙ DI 2 ANNI) PER TESTARE BONNITTA EA CON SOLDI VERI E VEDERE IL RISULTATO SUL LINK QUI SOTTO.  BONNITTA EA È FATTA DI AMORE E  POTENZIAMENTO  .  SOLO PER POCHI ACQUIRENTI QUESTA È LA RAGIONE DEL PREZZO E L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ALGORITMO DI PIRATERIA



おすすめのプロダクト
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
エキスパート
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
インディケータ
MetaTrader 4 の Koala Supply Demand Indicator をご紹介します (他のトレーダーがあなたの経験から恩恵を受けられるように、肯定的なものでも否定的なものでも、レビューやフィードバックを共有することをお勧めします)。 Koala Supply Demandインジケーターへようこそ。このインジケーターは連続したサプライとデマンドゾーンを特定するために設計されています。このインジケーターはトレーダーが市場をゾーンエリアとして表示できるようにし、いくつかの強力なゾーンがどのように価格を尊重しているかを見るのに役立ちます。このインジケーターはまた、ゾーン内で形成されたときに価格アクションのシグナルを表示することもできます。 Koala Trading Solutionチャンネル で最新のKoala製品に関する最新情報を入手するために、mql5コミュニティに参加してください。参加リンクは以下です： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution https://www.mql5.com/en/bl
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
インディケータ
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
エキスパート
MACD Trend EA is based on the popular forex indicator MACD (Moving Average Convergence Divergence). It is fully automated trading expert advisor and completely FREE!  As the name suggests, this expert advisor uses a trend-following strategy and uses the MACD indicator to detect the beginning of uptrends and downtrends. MACD Trend EA Top Features - Trend Following Strategy - Money Management - Advanced Exit System + TP and SL  - Trailing Stop System - Broker protection System - Custom Magic Re
FREE
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
エキスパート
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Clearwater
Tetiana Vieriutina
エキスパート
Unlock the power of precision and reliability with Clearwater, your ultimate trading companion. Clearwater Expert Advisor is an advanced automated trading system meticulously designed to navigate the complex waters of financial markets with finesse and accuracy. Live Signal Key Features: State-of-the-Art Algorithms: Clearwater harnesses cutting-edge algorithms to analyze market trends, identify opportunities, and execute trades with speed and precision. Our robust system is built on a founda
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
エキスパート
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Nasdaq 11
Sami Saydam
エキスパート
New update: 13th of September 2024 It is very simple automated trader working on most instruments in Forex MT4 platform. It is a combination between Sami Saydam invented indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/87142  and other known indicators. It is running this signal since 4th September 2024:  https://www.mql5.com/en/signals/2257651  You can always watching it live.  This EA copyrighted in 2010 under the number 316009 for the owner Sami Saydam and with any MT4 indicator with specia
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
インディケータ
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator ウルフウェーブを発見しよう - あなたの究極の取引ツール！ どんな時間軸でも簡単にウルフウェーブを見つけるための強力なツールを探していますか？もう探す必要はありません！私たちのウルフウェーブインジケーターは、その仕事を簡単にこなします。なぜこのインジケーターがあなたにぴったりか、以下でご紹介します。 主な特徴： 自動検出： ウルフウェーブインジケーターは、複雑なアルゴリズムを使用して、チャート上のキーポイントを自動的に見つけ、対応するラインを描画します。手動でパターンを探す手間が不要です。 使いやすさ： このインジケーターはシンプルなデザインで、経験豊富なトレーダーからウルフウェーブ初心者まで、誰でも簡単に利用できます。 高精度： 数多くのウルフウェーブインジケーターの中で、当社のものは完璧さの
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
エキスパート
TradeLogic Pro – The Advanced MT4 EA for Long Term Investing TradeLogic Pro   is an advanced   MetaTrader 4 Expert Advisor (EA)   designed to harness the power of price imbalances in the forex trading markets. Whether you’re a beginner or a professional trader,   TradeLogic Pro   uses sophisticated market analysis to identify high-potential entry points, allowing you to trade smarter and more efficiently. How Does TradeLogic Pro Work? At the core of   TradeLogic Pro   is its ability to   detect
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
エキスパート
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Trend Strength Pro
Andri Maulana
インディケータ
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Maxitraderpro
Eduardo Viganotti
エキスパート
リアルマネーを獲得できるボット Meta Trader Proは、移動平均、動きの強さ、市場センチメントを分析し、その非常に高度なトレンド反転予測アルゴリズムはシンプルで信頼性があります。 これは、長期的な運用のために設計されています。 Meta Trader Pro EA戦略は、いくつかのトレンド指標と、トレンドの枯渇を検出する独自の指標、およびこれらの指標のすべてが独自のものであり、まだリリースされていないため、他に類を見ない市場センチメントメーターの組み合わせです。 このボットはXAUUSD用に最適化されており、EURUSDで使用できますが、他のペアは使用されません。 このボットを30分以上使用してください。
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
インディケータ
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
エキスパート
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Flag Trend PRO DashBoard
Zhongqu Wu
インディケータ
This Dashboard is free to download but is dependent on you owning the Flag Trend Pro  MT4  indicator.  Down load the indicator:  Flag Trend Pro  The   Dashboard      will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator: Gold Pro MT4   all time frame and all symbol:  smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals!!! How to understand the status: symbol -  Fill All the Pair what you want. M1, M5, M15,M3
FREE
DracoAI
Hua Manh Hung
エキスパート
DracoAI is a revolutionary automated forex trading robot based on neural network.  Loss coverage is our premium exclusive feature. DracoAI IS: THE BEST MONEY MAKING SERVICE & STABLE PASSIVE INCOME PROFIT, EVEN IF YOU DO NOT PARTICIPATE IN BIDDING FINANCIAL INDEPENDENCE AND STABILITY DracoAI IS SAFE, BECAUSE: WE GUARANTEE THE SAFETY OF YOUR FUNDS NEGATIVE RESULTS OF TRADING ARE COVERED BY OUR RESERVE FUND 100% CONFIDENTIALITY Monitoring  - most popular signal at MQL5 :  https://www.mql5.com/en/s
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
エキスパート
F ully automated Expert Advisor using the  advanced   algorithm for trading the EURUSD Designed for profit in a short period of time and big profit in a long run. Prefers EURUSD 1H. Principle of operation The SELL and BUY orders are opened (depending on the parameters set), guided by signals and the market situation.     Recommended parameter: Use an ECN broker account. minimum deposit of 100$ USD. use it in H1 time frame recommended symbol is EURUSD input parameter: TrendType                 
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
インディケータ
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
エキスパート
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
インディケータ
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
インディケータ
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
ALT Income
Maksim Bogdanov
エキスパート
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
エキスパート
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
エキスパート
グリッドシンクプロ   は   洗練されたグリッド取引EA     のために設計   メタトレーダー4     組み合わせる   完全に自動化された実行   と   手動取引の柔軟性 。これは   スマートグリッドEA     実装する   非マーチンゲール、高度なグリッド戦略   と   正確なリスク管理コントロール 、以下を含む   日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ   資本を保護するために   不安定な市場状況 。システムは   事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド     （停止または制限）両方向   境界なく 、体系的に埋める   価格差   両方の間   範囲と傾向の状況 。 EAは、     カスタマイズ可能なグリッドネットワーク   と   調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）     そして   注文密度（片側2件以上の注文） により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。     ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ 。     高度なリスク管理   価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします  
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
エキスパート
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
エキスパート
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
エキスパート
We are pleased to introduce our new and innovative product, the high-quality automated trading robot, designed to be a lifelong Passive income source. Live Monitoring Accounts Contact me on messages After renting or purchasing, please contact me via private message to receive the link to our Telegram group. Also  You can test the product for a period of 3 months before purchasing it for only $30. Instructions: Use Default Setting On Those Pairs(Change only the risk type depending on Each pai
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
エキスパート
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
エキスパート
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
エキスパート
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
エキスパート
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信