Scalpostex Vadym Velychkov インディケータ

Scalpostexは、トレーダーに注文を開始するためのポイントと方向性を示す既製の取引システムです。取引システムは17の市場分析モジュールで構成されています。 Scalpostexは、インジケーター、ローソク足パターン、抵抗/サポートラインを使用して市場を分析します。複雑な市場分析の方法を使用して、この指標は高精度で価格変動を予測することができます。 このインジケーターとの取引方法（推奨）： 表示される矢印の方向に取引を開始することをお勧めします。青い矢印が表示されたら、購入注文を開きます。赤い矢印が表示された場合は、売り注文を開きます。 TakeProfitは平均15-25で賭けることをお勧めします。 StopLossはTakeProfitの2倍に設定されています。または、シグナルが反対方向に表示されたときに注文を閉じます。また、このインジケーターを既存のトレーディングシステムと組み合わせてシグナルを確認することもできます。 システムの利点： 再描画、遅延、遅延はありません。 トレンドの変化を予測します。 価格変動の反転ポイントを示します。 スキャルピングシステムを使用して取引