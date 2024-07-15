PipHunter M5
- エキスパート
- Vadym Velychkov
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
PipHunter M5の紹介 – GBPUSDペアのスキャルピング用革新的なフォレックスロボット。このロボットは効果的な日中取引のために設計されており、高度な市場分析アルゴリズムを使用して、瞬時に決定を下し、最大限の精度を実現します。ロボットの動作プラットフォームはMetaTrader 4 (MT4)で、自動取引のための信頼性の高い実証済みの環境を提供します。
ロボットの利点：
- **高速な意思決定：**最適化されたアルゴリズムによる市場状況の即時評価と取引決定。
- **効果的なリスク管理：**トレーリングストップの使用と厳格なスプレッド管理による損失の最小化。
- **適応型戦略：**アカウントの状態や市場状況に応じたロットサイズの自動調整。
- **使いやすさ：**MT4プラットフォームへの簡単な統合と設定、最小限の初期バランス要件。
- **柔軟な設定：**取引時間やお好みに応じた最適化のための正確なパラメータを設定可能。
取引の推奨事項：
- **最低初期残高：**十分なマージンとリスク管理を確保するために、最低でも$1000を使用することを推奨します。
- **信頼できるブローカーを使用：**低スプレッドで信頼性の高いMT4プラットフォームを持つブローカーを選択して、ロボットの効果的な運用を確保します。
- **定期的な監視：**自動化されていても、市場状況に応じてパラメータを調整し、ロボットのパフォーマンスを定期的に確認することを推奨します。
- **更新と最適化：**開発者からの更新と最適化の推奨事項を追跡し、ロボットの最大効率を維持します。
ロボットのパラメータ説明：
- **trailingStopPoints (10)：**利益を保護するためにトレーリングストップが移動するポイント数。
- **openOrderPoints (75)：**新規注文を開くための最小価格変動ポイント。
- **orderLotSize (0.03)：**注文を開くためのロットサイズ。アカウント残高に応じて自動的に調整されることがあります。
- **maximumSpreadPoints (10)：**注文を開くための最大許容スプレッドポイント。
- **atrPeriod (14)：**ロボットのアルゴリズムで使用されるATRインジケーターの計算期間。
- **startHour (0), startMinute (0)：**取引期間の開始時間（時と分）。
- **endHour (23), endMinute (59)：**取引期間の終了時間（時と分）。
- **orderMagicNumber (634879)：**ロボットが配置した注文を後で識別および管理するための一意の識別子。
- **orderComment ("PipHunter M5")：**ユーザーの利便性のためにロボットが注文時に追加するコメント。
the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.