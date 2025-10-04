Obsidian Path

チャンネル: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

セットアップガイド: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

ローンチオファー: Obsidian Pathを特別割引価格59で今すぐゲット、次の価格: 91（残り9/10コピー）。


Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

ストレスのないスマートなトレーディングへようこそ

Obsidian Pathは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小さな口座をスケールアップする際やプロップファームと仕事をしている時でも、このEAは論理的なトレードの実行とインテリジェントな資本保護であなたを正しい道に保ちます。


コアエンジン: Obsidian Pathを動かすもの

コンポーネント 目的
プルバックスナイパー トレンドの一時的な価格プルバックを待ってから取引に入ります
リスクレイヤー 組み込みのSL、TP、およびトレーリングストップ論理—マーチンゲールなし、グリッドなし


なぜObsidian Pathを使用するのか？

  • 超シンプルな展開: 1つのチャートのみにロード—XAUUSDM30で。複数のペアやテンプレートを jugglingする必要はありません。
  • 完全自律: エントリーからエグジットまで、Obsidian Pathは手動入力なしですべてのトレードを管理します。
  • 適応可能なインテリジェンス: 市場がトレンドまたはレンジにいるかを問わず、内部論理が調整されて一貫性を維持します。


仕様

パラメータ 詳細
必要なチャート XAUUSD（時間枠: M30）
最低入金 $100
サポートされているシンボル XAUUSD
アカウントタイプ スタンダード、ECN、プロップファームアカウント


    誰に適しているのか？

    Obsidian Pathは以下の人々に最適です:

    • 信頼できる受動的トレーディングソリューションを求める人
    • 手動トレードを補完するためのハンズオフツールを必要とする専門家
    • アルゴトレーディングへの低メンテナンスな導入を探している初心者

    始め方

    始めるのは簡単です:

    1. Obsidian Pathを1つのチャートに取り付ける: XAUUSDM30
    2. 希望のリスクとトレード時間を設定する
    3. アクティブにしてEAにトレードを管理させる

    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    レビューに返信