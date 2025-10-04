Obsidian Path
- エキスパート
- Subandriah
- バージョン: 2.88
- アップデート済み: 15 12月 2025
- アクティベーション: 15
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
ストレスのないスマートなトレーディングへようこそ
Obsidian Pathは単なるエキスパートアドバイザーではなく、効率性、規律、一貫した結果のために設計されたあなたの静かなトレーディングパートナーです。小さな口座をスケールアップする際やプロップファームと仕事をしている時でも、このEAは論理的なトレードの実行とインテリジェントな資本保護であなたを正しい道に保ちます。
コアエンジン: Obsidian Pathを動かすもの
|コンポーネント
|目的
|プルバックスナイパー
|トレンドの一時的な価格プルバックを待ってから取引に入ります
|リスクレイヤー
|組み込みのSL、TP、およびトレーリングストップ論理—マーチンゲールなし、グリッドなし
なぜObsidian Pathを使用するのか？
- 超シンプルな展開: 1つのチャートのみにロード—XAUUSDをM30で。複数のペアやテンプレートを jugglingする必要はありません。
- 完全自律: エントリーからエグジットまで、Obsidian Pathは手動入力なしですべてのトレードを管理します。
- 適応可能なインテリジェンス: 市場がトレンドまたはレンジにいるかを問わず、内部論理が調整されて一貫性を維持します。
仕様
|パラメータ
|詳細
|必要なチャート
|XAUUSD（時間枠: M30）
|最低入金
|$100
|サポートされているシンボル
|XAUUSD
|アカウントタイプ
|スタンダード、ECN、プロップファームアカウント
誰に適しているのか？
Obsidian Pathは以下の人々に最適です:
- 信頼できる受動的トレーディングソリューションを求める人
- 手動トレードを補完するためのハンズオフツールを必要とする専門家
- アルゴトレーディングへの低メンテナンスな導入を探している初心者
始め方
始めるのは簡単です:
- Obsidian Pathを1つのチャートに取り付ける: XAUUSDをM30で
- 希望のリスクとトレード時間を設定する
- アクティブにしてEAにトレードを管理させる
11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....