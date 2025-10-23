Aurum Trader mt5
- エキスパート
- Vasiliy Strukov
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 2 11月 2025
- アクティベーション: 5
EA Aurum Trader mt5は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。
個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！
私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。 詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！
設定
Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD
Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。
各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。
Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。
Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ(ポイント単位)。
Tp_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための利益レベルを取ります。
Sl_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための損失レベルを停止します。
Trailstart_strg2-ストラテジー2(トレンドフォロー)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。
Trailstop_strg2-ストラテジー2のトレーリングステップ(ポイント単位)。
Tp_str2-戦略のための利益レベルを取ります2.
Ea_name-Expert Advisor名(識別用)。
マジックナンバー-取引の干渉を防ぐために、各チャートインスタンスの一意の識別子。
Great EA runs smoothly. Open one trade a day and it is 90% trades in profit. Very easy and safe. It has clear SL and TP. Also telegram group is great and the author gives a very good support.