EA Aurum Trader mt5は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。

設定

Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD

Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。

各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。

Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。

Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ(ポイント単位)。

Tp_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための利益レベルを取ります。

Sl_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための損失レベルを停止します。

Trailstart_strg2-ストラテジー2(トレンドフォロー)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。

Trailstop_strg2-ストラテジー2のトレーリングステップ(ポイント単位)。

Tp_str2-戦略のための利益レベルを取ります2.

Ea_name-Expert Advisor名(識別用)。

マジックナンバー-取引の干渉を防ぐために、各チャートインスタンスの一意の識別子。