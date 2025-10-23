Aurum Trader mt5

4.57

EA Aurum Trader mt5は、ブレイクアウトとトレンドフォロー戦略を組み合わせたもので、一日あたり最大二つの取引があります。

個人的なボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！  あなたは私たちの強力なサポートとトレンドスキャナ指標の無料コピーを得ることができます,pmしてください. 私！ 

 私はtelegramでEAや特別なセットを販売していません、それはMql5でのみ利用可能であり、私のセットファイルはここの私のブログでのみ利用可能です。  詐欺師に注意し、他の誰からもセットを購入しないでください！

 設定

Symbol-market watch ieのように金の正確なシンボル名を入力します。 XAUUSD

Starting_lot-最初のポジションに使用される初期ロットサイズ。

各X$profitを0.01増加-USDで指定された利益に達した後、ロットサイズを0.01増加します。

Trailstart_strg1-ストラテジー1(ブレイクアウト)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。

Trailstop_strg1-ストラテジー1のトレーリングステップ(ポイント単位)。

Tp_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための利益レベルを取ります。

Sl_strg1-戦略1（ブレイクアウト）のための損失レベルを停止します。

Trailstart_strg2-ストラテジー2(トレンドフォロー)のトレーリングが始まる距離(ポイント単位)。

Trailstop_strg2-ストラテジー2のトレーリングステップ(ポイント単位)。

Tp_str2-戦略のための利益レベルを取ります2.

Ea_name-Expert Advisor名(識別用)。

マジックナンバー-取引の干渉を防ぐために、各チャートインスタンスの一意の識別子。

レビュー 9
Boono
39
Boono 2025.12.17 13:03 
 

Great EA runs smoothly. Open one trade a day and it is 90% trades in profit. Very easy and safe. It has clear SL and TP. Also telegram group is great and the author gives a very good support.

GocaTara
114
GocaTara 2025.11.27 10:21 
 

I like Aurum a lot, it doesn't work often, it makes a trade once a day. I've been using it for about three weeks, and I've only had a stop loss once, but even so, Aurum is profitable on my account, without stressing whether it will put the account in danger...

Daniel Paul Freeman
343
Daniel Paul Freeman 2025.11.15 21:54 
 

I've tested dozens of EAs over the years, and Aurum Trader MT5 is hands down a must-buy for any serious trader. This isn't some over-hyped system that promises the moon – it's a solid, reliable EA that actually delivers consistent profits. My Real-World Testing: I deliberately stress-tested this EA to see if it could handle different account sizes: £100 account starting at 0.2 lots with 10.0 profit increase setting £5000 account starting at 0.5 lots with the same settings Both accounts? Pure profit. No blown accounts, no heart-stopping drawdowns – just steady, reliable gains. What Makes It Special: Yes, you only get one trade per day on the Daily timeframe (XAUUSD), but that's actually its strength. Quality over quantity. The EA isn't gambling – it's strategically picking high-probability setups. You won't get rich overnight, but you'll sleep well knowing your account is growing safely. Perfect for Prop Firms: If you're looking to pass prop firm challenges, this is your golden ticket. The consistent, low-risk approach is exactly what prop firms want to see. I'm currently running it on multiple accounts, and it's performing beautifully across the board. ROI: Let's talk value – this EA pays for itself within a month on a single account. Run it on multiple accounts like I do? You're looking at ROI in weeks, not months. Bottom Line: Aurum Trader MT5 isn't just another EA – it's a legitimate income-generating tool. Safe, consistent, and perfect for traders at any level. Whether you're starting with £100 or £5000, this EA adapts and delivers. Highly recommended. Don't hesitate – this is the real deal. Here's the crazy part – I've actively tried to blow accounts with this EA. I ran aggressive backtesting on old prop firm logins and my personal demo accounts, deliberately pushing it with risky settings. Guess what? I haven't managed to blow a single one. That's honestly insane and speaks volumes about how well this thing is coded.

