Gold Kinetic Reversal PRO MT5
- エキスパート
- Mohamed Chadlioui Ezzamouri
- バージョン: 3.1
- アクティベーション: 10
Gold Kinetic Reversal PRO MT5 - ゴールドインパルス反転戦略
はじめに
Gold Kinetic Reversal PRO MT5は、金市場（XAUUSD）に特化したエキスパートアドバイザーです。この貴金属のユニークなパターンについて長年の研究を経て開発され、価格ダイナミクス分析と保守的なリスク管理を組み合わせた高度な方法論を実装しています。
取引哲学
この戦略は、金市場が制御された修正段階に先行する重要なインパルス的な動きを示す特定の瞬間を特定することに基づいています。当社のシステムは市場のフェーズ遷移に基づいて運用し、需給のダイナミクスが一時的な不均衡を提示する機会を捉えます。
技術的特徴
- 金のボラティリティに最適化されたインパルス検出アルゴリズム
- XAUUSD向けに特別に較正されたパラメータ
- エントリー前条件検証システム
- ブローカー規則に従った自動ストップレベル管理
- インテリジェントなポジションサイズ正規化
統合リスク管理
- 事前定義された有利なリスク/リワード比率
- 設定可能な最大スプレッドフィルター
- 取引ごとの最小ボリューム検証
- 不利な市場条件からの保護
- マーチンゲール、グリッド、高リスク戦略を使用しない
金向け特化最適化
このEAは、金市場に特化して最適化されたパラメータを含み、そのユニークなボラティリティ特性、異なるセッションでの振る舞い、季節的なパターンを考慮しています。
技術要件
- 金で競争力のあるスプレッドを提供するブローカー（ECN/RAW推奨）
- ネッティングタイプの口座
- 最低レバレッジ：1:100（1:500推奨）
- 最低入金：1:500レバレッジで$500
- 継続的な運用にはVPSを強く推奨
ユーザー設定可能なパラメータ
- ポジションサイズ（自動的に正規化）
- 最大許容スプレッド
- 識別用マジックナンバー
サポートとアップデート
- MQL5チャットシステムによる技術サポート
- 12か月間の無料アップデート
- 詳細なインストール・設定マニュアル
- 経験交流のためのユーザーコミュニティ
重要なお知らせ
金属取引には損失のリスクが伴います。本ソフトウェアは取引支援ツールであり、利益を保証するものではありません。実利用前にデモ口座でのテストを推奨します。