简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。

此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。

适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。

Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。

Shock Pullback V 3.3 新版本更新

Shock Pullback 是一个完整集成的分析系统。

1_ 两条运动线，用于以精准创新的方式检测并显示上下回调缺口——可控制缺口颜色或隐藏。

2_ 当确认上方或下方回调缺口时显示箭头。该区域的起点以黄色双向箭头标记，可更改颜色或隐藏箭头。

3_ 显示中线基准线（标准 + 阶梯式）：“蓝色 - 中间回调”、“浅绿色 - 看涨买入走势”、“红色 - 看跌卖出走势”。可通过颜色控制菜单隐藏这些线条。

4_ 显示活跃交易的利润点数（白色显示），并显示之前盈利的点数（绿色）或亏损的点数（红色）。所有点数可通过控制面板隐藏。

5_ ZigZag 辅助分析功能，用于检测波动和潜在回调。

6_ ZigZag 回调区域中的上方和下方矩形，显示最近两个点的回调价格。

7_ 辅助分析功能，用于搜索和识别旗形和三角旗形态，支持自定义线条颜色，并可选择显示或隐藏形态。

8_ 灵活自定义：可调参数包括指标周期、带宽倍数、线条粗细以及用于确认突破的蜡烛数量。

