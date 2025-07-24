Shock Pullback

简单来说，当白色数字（称为“点”）开始出现在当前蜡烛图旁边时，您就可以开始交易了。白色“点”表示当前的买入或卖出交易正在进行，并且方向正确，其白色即为标志。当白色点的移动停止并变为静态绿色时，这表示当前动能已结束。绿色数字表示以“点”为单位的总利润，无论是来自买入还是卖出交易。

此外，还可以通过指标中的其他高级专业分析工具来开仓。通过观察指标中显示的信号和颜色，您可以高精度地捕捉大量剥头皮交易机会。只需确保在测试或实时图表中理解该指标的运作方式。

适用于大多数外汇市场：非常适合交易黄金和热门指数市场——道琼斯、标普500、纳斯达克、DAX等，以及外汇货币对如欧元/美元、英镑/美元、美元/日元等众多强势货币对。也支持主要加密货币如比特币、以太坊和稳定币——非常适合在数字资产与传统市场之间进行多元化策略。

Shock Pullback 指标在识别回调和积累区域方面是一项真正的突破。它基于完全创新的算法构建，使交易者能够轻松而清晰地识别交易机会、跟踪价格走势，并检测回调、积累区域、缺口和突破。

Shock Pullback V 3.3 新版本更新

Shock Pullback 是一个完整集成的分析系统。
1_ 两条运动线，用于以精准创新的方式检测并显示上下回调缺口——可控制缺口颜色或隐藏。
2_ 当确认上方或下方回调缺口时显示箭头。该区域的起点以黄色双向箭头标记，可更改颜色或隐藏箭头。
3_ 显示中线基准线（标准 + 阶梯式）：“蓝色 - 中间回调”、“浅绿色 - 看涨买入走势”、“红色 - 看跌卖出走势”。可通过颜色控制菜单隐藏这些线条。
4_ 显示活跃交易的利润点数（白色显示），并显示之前盈利的点数（绿色）或亏损的点数（红色）。所有点数可通过控制面板隐藏。
5_ ZigZag 辅助分析功能，用于检测波动和潜在回调。
6_ ZigZag 回调区域中的上方和下方矩形，显示最近两个点的回调价格。
7_ 辅助分析功能，用于搜索和识别旗形和三角旗形态，支持自定义线条颜色，并可选择显示或隐藏形态。
8_ 灵活自定义：可调参数包括指标周期、带宽倍数、线条粗细以及用于确认突破的蜡烛数量。

  • 建议将 Shock Pullback 指标与 SULEIMAN LEVEL 指标配合使用，以获得更全面的分析视角，包括查看关键水平、趋势线、支撑位等：

作者的更多信息
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (13)
指标
请留下积极的评价。 重要提示 ：截图中显示的图像是我的指标，包括Suleiman Levels指标和RSI Trend V指标，当然还附带了“Time Candle”，它最初是用于高级分析和独家水平的综合指标Suleiman Levels的一部分。 如果您喜欢，请尝试“RSI Trend V”指标： https://www.mql5.com/en/market/product/132080 如果您喜欢，请尝试“Suleiman Levels”指标： https://www.mql5.com/en/market/product/128183 Time Candle Suleiman指标旨在平滑且优雅地显示当前蜡烛的剩余时间。它提供完整的自定义选项，允许您控制倒计时的外观，包括字体类型、大小、颜色以及与蜡烛的相对位置，适用于所有时间框架。 注意：查看我的专业高级分析“Suleiman Levels”指标，这是一个综合指标，包含超过9,800行代码，具有罕见且独家的功能，可帮助您更好地理解和简化图表。它通过识别独家水平、支撑和阻力区域、趋势线以及突破或拒绝区域，实现更高效的交易。此外，它还
FREE
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
指标
重要说明: 截图展示的是我的两个指标——"苏莱曼层级"指标和"RSI趋势V" 指标. يمكن أن يكون هذا أفضل ما يمكن أن يكون عليه الأمر بالنسبة إلى 9800 جنيه إسترليني. لا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة . 1-黄色方框(资金流检测)-黄色方框说明"完全创新且独有的指标特性-从零开始研发": 检测特定K线中银行与机构的资金流入. 2-الحصول على أفضل النتائج-الحصول على أفضل النتائج- 图表彩色层级说明"完全创新且独有的指标特性-从零开始研发":独家创新的非重绘彩色""""""""""""""""" 3-الحصول على أفضل النتائج: يجب أن يكون كل ما عليك فعله هو الحصول على أفضل سعر. 4-الأمر الأكثر أهمية هو أن كل ما عليك فعله هو أن تكون قادرًا على تحقيق النجاح في كل ما تحت
King Smart Liquidity MT5
Suleiman Alhawamdah
指标
King Smart Liquidity MT5 是一款专为追踪外汇、黄金、指数、比特币及其他市场中机构资金流和主要银行动向而设计的高级分析指标。该指标基于"聪明钱概念"方法开发，该方法依赖于理解价格行为、流动性区域以及主要金融机构在市场上的行为方式。该指标不仅仅是绘制线条或区域，而是提供远离传统滞后指标的真实市场结构的全面分析。 核心功能： 1.  高级市场结构分析     *   检测并标记重要的高点与低点，并显示强度指示     *   精确识别结构突破和特性改变点     *   检测双顶/双底形态，并提供即时视觉警报     *   基于价格行为清晰展示真实的市场方向 2.  智能订单块系统     *   识别机构留下的看涨和看跌订单块     *   使用不同颜色清晰区分活跃订单块和失效订单块     *   提供向前延伸线以识别潜在回测区域     *   高级验证系统确保每个订单块的有效性 3.  公允价值缺口     *   自动检测看涨和看跌公允价值缺口     *   确定缺口强度和填充百分比，并通过颜色反映活动状态     *   当价格接近关键填充
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
指标
成交量与流动性猎手 – 剥头皮指标 是一款专业级别的剥头皮指标，旨在追踪多个时间框架下的实时成交量激增和流动性区域。 它结合了聪明资金（Smart Money）概念与实时交易条件，使其成为精准剥头皮交易的理想工具。无论您是在交易反转、突破还是公允价值缺口（FVG）——该指标都能帮助您识别真正的买卖压力集中在哪里。 实时成交量检测 追踪逐笔成交量（Tick Volume）的激增，并与近期历史数据进行对比，以突出显示异常的市场活动。 流动性区域识别 自动检测公允价值缺口（FVG）和潜在的订单区块（Order Blocks），标出价格可能发生反应的区域。 多时间框架分析 从 M5 到 H4，您可以自由控制并隐藏任何时间框架 在图表上直接显示清晰的柱状图和方框，界面简洁，不干扰交易，且可自定义。 该指标持续扫描市场中的以下内容： 成交量失衡 ：逐笔成交量相对于平均值的突然激增或下降。 流动性区域 ：公允价值缺口（FVG）、未成交的影线（Untapped Wicks）以及潜在的聪明资金足迹（Footprints）。 共振信号 ：只有当多个因素（成交量、RSI、趋势、区域接触）同时满足时，才
AI Forecasts MT5
Suleiman Alhawamdah
指标
AI Forecasts MT5指标： 基于人工智能与深度学习（AI + ML）的未来预测系统 _ 主要特点： 基于动态数据分析，最多可预测未来20根K线 适用于剥头皮交易 多色预测图表反映置信度，当前买卖状态旁显示白色点计数器 概率区间显示预期价格路径及其概率变化范围与方向 主要基于Shock Pullback指标的多变量分析，包括： 回调区域、缺口开盘与收盘的计算研究 黄色箭头生成的斜率、加速、减速与反弹信号 曲折指标角度与突破/上升趋势区域计算 旗形与模式图谱等模型分析 累积区域与缺口的建模分析及其对未来走势影响 图表形态在预测计算中的整合 人工智能： 采用MQL5结构与环境设计的先进神经网络架构"注：学习与AI系统为内置式，不依赖Python等外部环境" _ 5层深度神经网络： • 第一层：32个神经元（24个特征输入） • 第二层：16个神经元 • 第三层：8个神经元 • 第四层：4个神经元 • 第五层：2个神经元（预测值与置信度输出） 智能注意力机制： 动态聚焦关键特征 基于集成计算与模型表现的权重自动更新系统 _ 分析特征（24项进阶特征）： 订单流与多
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
指标
重要说明：“某些图片”在截图中来自我的指标，Suleiman Levels Indicator 和 RSI Trend V Indicator。 RSI Trend V Indicator 旨在识别趋势，并与斐波那契结合以确定目标区域和潜在反转点。它是一个非常强大、严格且有用的指标，用于确定整体趋势方向。它包括多头和空头箭头，这些箭头出现在潜在的价格反转区域。然而，需要关注的关键元素是： Thick blue line - Uptrend Thick yellow line - Downtrend Green cloud above the thick green line Red cloud below the thick yellow line Bullish and bearish arrows 必须考虑在新箭头显示时出现的斐波那契水平。因此，必须注意其余的细节，因为价格波动可能是回调而不是趋势。前一个箭头及其对应的斐波那契波动可能是正确的，或者当前箭头及其斐波那契水平可能代表新的潜在价格波动。因此，有必要关注其余的分析细节和整体图表。 建议将 RSI Trend V Indi
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
专家
重要提示：该专家顾问仅用于数据下载，不执行任何交易操作。 专家顾问功能：准确、正确且快速地下载历史数据。 必要性：有时我们会注意到，某些包含绘图、图形、线条和箭头的指标在放置在图表上或切换时间框架时表现异常。绘图和线条可能会在主屏幕上不自然地移动。此问题是由于某些指标可能需要的必要数据缺失所致。 使用步骤： 在新窗口中打开一个新的交易对。 将专家顾问拖到新的交易对上。 在短时间内，它将下载所需的历史数据。 在平台屏幕底部的工具箱部分，专家选项卡下（如说明图所示），将显示消息和通知。您会看到一条确认消息，表明下载成功： “交易对已成功下载。” 完成后关闭窗口。 重要警告： 在专家顾问设置中，有一个名为 DownloadAllSymbols 的选项。建议将其设置为“False”，以便专家顾问仅下载您列表中可用交易对的历史数据。 不要选择“True”，因为这样专家顾问将尝试下载所有交易对、指标、股票、金属以及经纪人提供的其他隐藏符号的历史数据。下载完成后，所有这些名称将出现在您的列表中，这可能会对您造成不便，因为它可能包含数百个您不打算交易的符号。 另一个主题： 我邀请您尝试我的 Sulei
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
指标
欢迎价：35美元 头肩形态是寻求可靠形态识别交易者的理想工具，包含多头和空头头肩形态，集成斐波那契水平、颈线突破检测和早期预测技术。这是一款强大的MT5工具，专为重视技术分析、精准识别图表结构和趋势反转的交易者打造。 双重检测方法 方法1 - 经典形态检测 运用明确的结构规则检测标准头肩形态（常规型、倒置型及非标准型） 该方法突出显示： 清晰的颈线突破 对称形态结构 基于斐波那契回撤位的即时反应区 方法2 - 预测形态检测 创新性方法可在右肩尚未形成时，提前识别左肩和头部 采用预测三角形并绘制Early_Quick_Pips线——提供更早入场点位及更充分的价格走势准备时间 该方法的斐波那契水平计算方式独特： 0.0%水平与Early_Quick_Pips预测线对齐 目标投射起始于右肩头部 使进阶交易者能在形态完成前预判潜在交易机会 核心形态规则（图示说明） 经典空头形态 经典多头形态 多种多头&空头变体 反向形态 - 特殊策略机会 斐波那契反应区（23.6%与38.2%） 头部三角形 & 早期预测（Early_Quick_Pips） 每条规则均附实例详解。请查阅随附图示以理解指标逻辑。
micllAblen
82
micllAblen 2025.11.20 07:55 
 

用户没有留下任何评级信息

Suleiman Alhawamdah
32805
来自开发人员的回复 Suleiman Alhawamdah 2025.11.20 12:56
Thank you.. I truly appreciate your kindness and encouragement.
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

Suleiman Alhawamdah
32805
来自开发人员的回复 Suleiman Alhawamdah 2025.11.15 18:28
thank you brother.. I wish you success and good trading
I'm truly delighted by your kind review
回复评论