Les immatriculations de voitures neuves m/m traduisent une variation du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés au Royaume-Uni, au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Le quatrième jour ouvrable de chaque mois, la Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT) publie des données sur les nouvelles immatriculations du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.

Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des organismes de réglementation locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.

L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des devises est limité. En général, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs: