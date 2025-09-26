CalendrierSections

Immatriculations de voitures neuves m/m au Royaume-Uni (United Kingdom New Car Registrations m/m)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Société des constructeurs et négociants automobiles (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Secteur
Affaires
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les immatriculations de voitures neuves m/m traduisent une variation du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés au Royaume-Uni, au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Le quatrième jour ouvrable de chaque mois, la Society of Motor Manufacturers & Traders (SMTT) publie des données sur les nouvelles immatriculations du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.

Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des organismes de réglementation locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.

L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des devises est limité. En général, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deImmatriculations de voitures neuves m/m au Royaume-Uni (United Kingdom New Car Registrations m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
27.5%
juin 2025
27.5%
24.7%
mai 2025
24.7%
-66.3%
avr. 2025
-66.3%
324.8%
mars 2025
324.8%
-39.7%
févr. 2025
-39.7%
-1.0%
janv. 2025
-1.0%
-8.3%
déc. 2024
-8.3%
6.5%
nov. 2024
6.5%
-47.6%
oct. 2024
-47.6%
225.4%
sept. 2024
225.4%
-42.7%
août 2024
-42.7%
-17.7%
juil. 2024
-17.7%
21.4%
juin 2024
21.4%
10.0%
mai 2024
10.0%
-57.7%
avr. 2024
-57.7%
274.4%
mars 2024
274.4%
-40.6%
févr. 2024
-40.6%
1.3%
janv. 2024
1.3%
-9.9%
déc. 2023
-9.9%
2.0%
nov. 2023
2.0%
-43.7%
oct. 2023
-43.7%
218.3%
sept. 2023
218.3%
-41.0%
août 2023
-41.0%
8.2%
juil. 2023
8.2%
22.1%
juin 2023
22.1%
9.2%
mai 2023
9.2%
-53.8%
avr. 2023
-53.8%
286.6%
mars 2023
286.6%
-43.6%
févr. 2023
-43.6%
2.7%
janv. 2023
2.7%
-10.1%
déc. 2022
-10.1%
6.4%
nov. 2022
6.4%
-40.4%
oct. 2022
-40.4%
227.2%
sept. 2022
227.2%
-38.6%
août 2022
-38.6%
-20.4%
juil. 2022
-20.4%
13.3%
juin 2022
13.3%
4.4%
mai 2022
4.4%
-51.1%
avr. 2022
-51.1%
312.7%
mars 2022
312.7%
-48.7%
févr. 2022
-48.7%
6.0%
janv. 2022
6.0%
-6.1%
déc. 2021
-6.1%
8.9%
nov. 2021
8.9%
-50.6%
oct. 2021
-50.6%
216.5%
sept. 2021
216.5%
-44.8%
août 2021
-44.8%
-33.8%
juil. 2021
-33.8%
18.8%
