Число регистраций новых автомобилей в Великобритании м/м (United Kingdom New Car Registrations m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) (Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT))
Сектор:
Бизнес
Низкая N/D
-53.7%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Число регистраций новых автомобилей м/м (New Car Registrations m/m) отражает изменение в регистрации новых пассажирских транспортных средств в Великобритании в текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем. В четвертый рабочий день каждого месяца Британское общество автопроизводителей и автодилеров SMTT публикует данные о количестве новых регистраций за прошедший месяц с разбивкой по типам транспортных средств, производителям и регионам страны.

Источником данных для составления отчета служат местные регулирующие органы и страховые компании. В отчет включаются только новые автомобили, впервые получившие номерные знаки, и не учитываются автомобили, которые уже были ранее зарегистрированы в стране или за рубежом. Тем самым регистрации новых автомобилей напрямую отражают продажи.

Рост значения отражает рост потребления и благоприятную экономическую обстановку в стране. Однако на продажи и, соответственно, регистрации может влиять и ужесточение экологических требований и стандартов в стране. Поэтому влияние индикатора на котировки невелико, однако значения индикатора выше ожидаемых могут положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
-53.7%
окт. 2025
-53.7%
277.4%
сент. 2025
277.4%
-40.8%
авг. 2025
-40.8%
-26.7%
июль 2025
-26.7%
27.5%
июнь 2025
27.5%
24.7%
май 2025
24.7%
-66.3%
апр. 2025
-66.3%
324.8%
март 2025
324.8%
-39.7%
февр. 2025
-39.7%
-1.0%
янв. 2025
-1.0%
-8.3%
дек. 2024
-8.3%
6.5%
нояб. 2024
6.5%
-47.6%
окт. 2024
-47.6%
225.4%
сент. 2024
225.4%
-42.7%
авг. 2024
-42.7%
-17.7%
июль 2024
-17.7%
21.4%
июнь 2024
21.4%
10.0%
май 2024
10.0%
-57.7%
апр. 2024
-57.7%
274.4%
март 2024
274.4%
-40.6%
февр. 2024
-40.6%
1.3%
янв. 2024
1.3%
-9.9%
дек. 2023
-9.9%
2.0%
нояб. 2023
2.0%
-43.7%
окт. 2023
-43.7%
218.3%
сент. 2023
218.3%
-41.0%
авг. 2023
-41.0%
8.2%
июль 2023
8.2%
22.1%
июнь 2023
22.1%
9.2%
май 2023
9.2%
-53.8%
апр. 2023
-53.8%
286.6%
март 2023
286.6%
-43.6%
февр. 2023
-43.6%
2.7%
янв. 2023
2.7%
-10.1%
дек. 2022
-10.1%
6.4%
нояб. 2022
6.4%
-40.4%
окт. 2022
-40.4%
227.2%
сент. 2022
227.2%
-38.6%
авг. 2022
-38.6%
-20.4%
июль 2022
-20.4%
13.3%
июнь 2022
13.3%
4.4%
май 2022
4.4%
-51.1%
апр. 2022
-51.1%
312.7%
март 2022
312.7%
-48.7%
февр. 2022
-48.7%
6.0%
янв. 2022
6.0%
-6.1%
дек. 2021
-6.1%
8.9%
нояб. 2021
8.9%
-50.6%
окт. 2021
-50.6%
216.5%
