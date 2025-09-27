Il Tasso di Disoccupazione riflette una percentuale di lavoratori disoccupati in relazione alla forza lavoro totale. I disoccupati comprendono le persone in età lavorativa, che sono attualmente disoccupate e sono attivamente alla ricerca di un impiego. Una lettura superiore al previsto è vista come negativa per le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori: