Le taux de chômage traduit un pourcentage de chômeurs par rapport à la population active totale. Les chômeurs comprennent les personnes en âge de travailler, qui sont actuellement au chômage et qui sont activement à la recherche d’un emploi. Une indication plus élevée que prévue est considérée comme défavorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage en Corée du Sud (South Korea Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.