Esportazioni Corea del Sud a/a (South Korea Exports y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Servizio Doganale Coreano (Korea Customs Service)
Settore
Trade
Basso 1.2% 1.3%
1.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.2%
1.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le esportazioni a/a riflettono le variazioni delle esportazioni di beni e servizi in Corea del Sud nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività commerciale estera della Corea del Sud e della domanda di beni dei produttori sudcoreani al di fuori del paese. Una lettura superiore al previsto è vista come positiva per le quotazioni del won sudcoreano.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.2%
1.3%
1.3%
ago 2025 prelim.
1.3%
lug 2025
N/D
5.9%
5.9%
lug 2025 prelim.
5.9%
3.5%
4.3%
giu 2025
4.3%
4.3%
4.3%
giu 2025 prelim.
4.3%
8.7%
-1.3%
mag 2025
-1.3%
-1.3%
-1.3%
mag 2025 prelim.
-1.3%
-1.9%
3.7%
apr 2025
3.7%
3.7%
3.7%
apr 2025 prelim.
3.7%
-6.4%
3.0%
mar 2025
3.0%
-3.8%
3.1%
mar 2025 prelim.
3.1%
-3.8%
0.7%
feb 2025
0.7%
1.0%
1.0%
feb 2025 prelim.
1.0%
-3.3%
-10.2%
gen 2025
-10.2%
-10.3%
-10.3%
gen 2025 prelim.
-10.3%
2.2%
6.6%
dic 2024
6.6%
6.6%
6.6%
dic 2024 prelim.
6.6%
-1.1%
1.4%
nov 2024
1.4%
1.4%
1.4%
nov 2024 prelim.
1.4%
7.6%
4.6%
ott 2024
4.6%
4.6%
4.6%
ott 2024 prelim.
4.6%
8.4%
7.5%
set 2024
7.5%
7.5%
7.5%
set 2024 prelim.
7.5%
6.6%
11.2%
ago 2024
11.2%
11.4%
11.4%
ago 2024 prelim.
11.4%
9.2%
13.9%
lug 2024
13.9%
13.9%
13.9%
lug 2024 prelim.
13.9%
15.1%
5.1%
giu 2024
5.1%
5.1%
5.1%
giu 2024 prelim.
5.1%
11.5%
11.5%
mag 2024
11.5%
11.7%
11.7%
mag 2024 prelim.
11.7%
14.0%
13.8%
apr 2024
13.8%
13.8%
13.8%
apr 2024 prelim.
13.8%
-2.5%
3.1%
mar 2024
3.1%
3.1%
3.1%
mar 2024 prelim.
3.1%
14.7%
4.8%
feb 2024
4.8%
4.8%
feb 2024 prelim.
4.8%
21.5%
18.0%
gen 2024
18.0%
18.0%
18.0%
gen 2024 prelim.
18.0%
4.1%
5.0%
dic 2023
5.0%
5.1%
5.1%
dic 2023 prelim.
5.1%
7.7%
nov 2023
7.7%
7.8%
7.8%
nov 2023 prelim.
7.8%
0.4%
5.1%
ott 2023
5.1%
5.1%
ott 2023 prelim.
5.1%
-4.4%
set 2023
-4.4%
-4.4%
-4.4%
set 2023 prelim.
-4.4%
-8.4%
-8.3%
ago 2023
-8.3%
-8.4%
-8.4%
ago 2023 prelim.
-8.4%
-11.3%
-16.4%
123456
