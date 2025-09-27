Le esportazioni a/a riflettono le variazioni delle esportazioni di beni e servizi in Corea del Sud nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni sono utilizzate nella valutazione dell'attività commerciale estera della Corea del Sud e della domanda di beni dei produttori sudcoreani al di fuori del paese. Una lettura superiore al previsto è vista come positiva per le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori: