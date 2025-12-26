南非零售销售年率y/y (South Africa Retail Sales y/y)
|低级别
|2.9%
|3.4%
|
3.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.8%
|
2.9%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售额月率m/m指标反映了与上一月份相比，在报告所述月份南非零售销售额的变化。它反映了包括VAT在内的实际价值的变化。
南非的贸易行业包括5个子行业：批发、汽车销售、房地产、食品和饮料（即饭店和餐饮）和零售。零售包括不加改变的产品转售。
该指标是根据南非统计局对近3,000家注册为增值税企业进行的月度调查而计算。此抽样调查涵盖所有类型的零售企业：非专业零售销售点、食品和饮料商店、药房、服装和鞋类零售商、家具和家用电器、设备等。这些企业根据销量分为四类。基于此，将为不同组的企业分配不同的权重。
月环比评估经过季节性调整，以消除季节性和日程的波动。但是，这种调整是基于长期时间序列，且并未完全考虑到“黑色星期五”的影响，近年来，“黑色星期五”的销售额增长尤为迅猛。要评估零售销售的长期趋势，建议使用零售销售额指标的环比版本。
月度零售额指标是GDP及其组成部分计算的一部分，用于监控经济状况和制定货币政策。同样，收到的数据可以分析零售业的比较效益。
零售销售额增长表示消费活动有所增加，可以对兰特报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"南非零售销售年率y/y (South Africa Retail Sales y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
