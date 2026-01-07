URA 부동산 가격 지수 q/q는 보고된 분기에 싱가포르의 평방미터당 부동산 가격의 이전과 비교한 변화율을 특징으로 합니다. 데이터는 사유지, 사무실 및 상업용 부동산, 창고 및 공장 구내에 제공됩니다. 지표 성장은 대개 부동산 수요의 증가와 관련이 있으며, 이는 경제가 튼튼해졌다는 것을 나타내므로 싱가포르 달러 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"URA 싱가포르 부동산 가격 지수 q/q (URA Singapore Property Price Index q/q)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.