싱가포르 실업률 (Singapore Unemployment Rate)
국가:
싱가포르
SGD, 싱가포르 달러
분야:
노동
|낮음
|2.0%
|2.0%
|
2.0%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|2.0%
|
2.0%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
실업률은 싱가포르의 전체 민간 노동 인구와 관련하여 실업자 수의 퍼센트 변화를 보여줍니다. 실업률 증가는 싱가포르 달러 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 인구의 구매력 감소를 나타냅니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"싱가포르 실업률 (Singapore Unemployment Rate)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2025 예비
2.0%
2.1%
2.0%
2 Q 2025
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2025 예비
2.1%
2.2%
2.0%
1 Q 2025
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2025 예비
2.1%
1.9%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2024 예비
1.9%
1.8%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 예비
1.8%
2.0%
2.0%
2 Q 2024
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 예비
2.0%
2.1%
2.1%
1 Q 2024
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2024 예비
2.1%
2.0%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2023 예비
2.0%
1.8%
2.0%
3 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2023 예비
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2 Q 2023 예비
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2023 예비
1.8%
2.0%
2.0%
4 Q 2022
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2022 예비
2.0%
2.1%
2.1%
3 Q 2022
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2022 예비
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 예비
2.1%
2.2%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
2.2%
2.2%
1 Q 2022 예비
2.2%
2.4%
2.4%
4 Q 2021
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2021 예비
2.4%
2.6%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 예비
2.6%
2.7%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 예비
2.7%
2.9%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 예비
2.9%
3.3%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2020 예비
3.2%
3.9%
3.6%
3 Q 2020
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2020 예비
3.6%
2.9%
2.8%
2 Q 2020
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2020 예비
2.9%
2.4%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.4%
2.4%
1 Q 2020 예비
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2019 예비
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019 예비
2.3%
2.2%
2.2%
