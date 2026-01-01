新西兰失业率 (New Zealand Unemployment Rate)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
劳动力
|低级别
|5.3%
|5.2%
|
5.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.4%
|
5.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
失业率是失业人口占总劳动力人口的百分比。失业人口包括当前处于失业状态但在积极寻求就业的适龄工作人口。
该指标增长可能对新西兰元(NZD)报价有负面影响。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰失业率 (New Zealand Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
5.3%
5.2%
5.2%
2 Q 2025
5.2%
5.2%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
5.3%
5.1%
4 Q 2024
5.1%
5.0%
4.8%
3 Q 2024
4.8%
4.9%
4.6%
2 Q 2024
4.6%
4.5%
4.4%
1 Q 2024
4.3%
4.2%
4.0%
4 Q 2023
4.0%
4.2%
3.9%
3 Q 2023
3.9%
3.5%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1 Q 2023
3.4%
3.3%
3.4%
4 Q 2022
3.4%
3.3%
3.3%
3 Q 2022
3.3%
2.9%
3.3%
2 Q 2022
3.3%
4.0%
3.2%
1 Q 2022
3.2%
3.1%
3.2%
4 Q 2021
3.2%
3.7%
3.3%
3 Q 2021
3.4%
3.4%
4.0%
2 Q 2021
4.0%
4.1%
4.6%
1 Q 2021
4.7%
5.6%
4.9%
4 Q 2020
4.9%
4.9%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
3.6%
4.0%
2 Q 2020
4.0%
3.8%
4.2%
1 Q 2020
4.2%
3.7%
4.0%
4 Q 2019
4.0%
3.8%
4.1%
3 Q 2019
4.2%
4.0%
3.9%
2 Q 2019
3.9%
4.1%
4.2%
1 Q 2019
4.2%
4.4%
4.3%
4 Q 2018
4.3%
3.7%
4.0%
3 Q 2018
3.9%
4.2%
4.4%
2 Q 2018
4.5%
4.4%
1 Q 2018
4.4%
4.5%
4 Q 2017
4.5%
4.6%
3 Q 2017
4.6%
4.8%
2 Q 2017
4.8%
4.9%
1 Q 2017
4.9%
5.2%
4 Q 2016
5.2%
4.9%
3 Q 2016
4.9%
5.0%
2 Q 2016
5.1%
5.2%
1 Q 2016
5.7%
5.4%
4 Q 2015
5.3%
6.0%
3 Q 2015
6.0%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.8%
1 Q 2015
5.8%
5.8%
4 Q 2014
5.7%
5.4%
3 Q 2014
5.4%
5.6%
2 Q 2014
5.6%
6.0%
1 Q 2014
5.9%
6.0%
4 Q 2013
6.0%
6.2%
3 Q 2013
6.2%
6.4%
2 Q 2013
6.4%
6.2%
