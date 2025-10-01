CalendarioSezioni

Tasso di Disoccupazione in Nuova Zelanda (New Zealand Unemployment Rate)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Lavoro
Basso N/D 5.2%
5.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il tasso di disoccupazione è una percentuale di cittadini disoccupati in relazione alla forza lavoro totale. I disoccupati comprendono le persone in età lavorativa, che sono attualmente disoccupate e sono attivamente alla ricerca di un impiego.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto negativo sulle quotazioni NZD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Tasso di Disoccupazione in Nuova Zelanda (New Zealand Unemployment Rate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
N/D
5.2%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
5.3%
5.1%
4 Q 2024
5.1%
5.0%
4.8%
3 Q 2024
4.8%
4.9%
4.6%
2 Q 2024
4.6%
4.5%
4.4%
1 Q 2024
4.3%
4.2%
4.0%
4 Q 2023
4.0%
4.2%
3.9%
3 Q 2023
3.9%
3.5%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1 Q 2023
3.4%
3.3%
3.4%
4 Q 2022
3.4%
3.3%
3.3%
3 Q 2022
3.3%
2.9%
3.3%
2 Q 2022
3.3%
4.0%
3.2%
1 Q 2022
3.2%
3.1%
3.2%
4 Q 2021
3.2%
3.7%
3.3%
3 Q 2021
3.4%
3.4%
4.0%
2 Q 2021
4.0%
4.1%
4.6%
1 Q 2021
4.7%
5.6%
4.9%
4 Q 2020
4.9%
4.9%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
3.6%
4.0%
2 Q 2020
4.0%
3.8%
4.2%
1 Q 2020
4.2%
3.7%
4.0%
4 Q 2019
4.0%
3.8%
4.1%
3 Q 2019
4.2%
4.0%
3.9%
2 Q 2019
3.9%
4.1%
4.2%
1 Q 2019
4.2%
4.4%
4.3%
4 Q 2018
4.3%
3.7%
4.0%
3 Q 2018
3.9%
4.2%
4.4%
2 Q 2018
4.5%
4.4%
1 Q 2018
4.4%
4.5%
4 Q 2017
4.5%
4.6%
3 Q 2017
4.6%
4.8%
2 Q 2017
4.8%
4.9%
1 Q 2017
4.9%
5.2%
4 Q 2016
5.2%
4.9%
3 Q 2016
4.9%
5.0%
2 Q 2016
5.1%
5.2%
1 Q 2016
5.7%
5.4%
4 Q 2015
5.3%
6.0%
3 Q 2015
6.0%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.8%
1 Q 2015
5.8%
5.8%
4 Q 2014
5.7%
5.4%
3 Q 2014
5.4%
5.6%
2 Q 2014
5.6%
6.0%
1 Q 2014
5.9%
6.0%
4 Q 2013
6.0%
6.2%
3 Q 2013
6.2%
6.4%
2 Q 2013
6.4%
6.2%
1 Q 2013
6.2%
6.9%
12
Esporta

