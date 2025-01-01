CString

CString は string 型の変数への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CString クラスは派生クラスの MQL5 API 文字列関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

class CString: public CObject

タイトル

#include <Strings\String.mqh>

継承階層 CObject CString

クラスメソッド

データアクセスメソッド Str 文字列を取得します。 Len 文字列の長さを取得します。 Copy 文字列を複製します。 書き込みメソッド Fill 文字列全体に指定された文字を書き込みます。 代入 文字列を代入します。 Append 文字列を追加します。 Insert 文字列を挿入します。 比較メソッド Compare 文字列を比較します。 CompareNoCase 大文字と小文字を区別しないで文字列を比較します。 サブストリングメソッド Left 文字列の左側から指定された数の文字を取得します。 Right 文字列の右側から指定された数の文字を取得します。 Mid 文字列から指定された数の文字を取得します。 トリム/削除メソッド Trim 文字列の先頭と末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。 TrimLeft 文字列の先頭から指定された文字のセットの全てを削除します。 TrimRight 文字列の末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。 Clear 文字列をクリアします。 変換メソッド ToUpper 文字列を大文字に変換します。 ToLower 文字列を小文字に変換します。 リバース。 文字列を反転します。 検索メソッド Find サブストリングの最初のマッチを検索します。 FindRev サブストリングの最後のマッチを検索します。 Remove 文字列からサブストリングを削除します。 Replace サブストリングを置き換えます。