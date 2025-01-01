MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CString
CString
CString は string 型の変数への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CString クラスは派生クラスの MQL5 API 文字列関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CString: public CObject
タイトル
|
#include <Strings\String.mqh>
|
継承階層
CString
クラスメソッド
|
データアクセスメソッド
|
|
文字列を取得します。
|
文字列の長さを取得します。
|
文字列を複製します。
|
書き込みメソッド
|
|
文字列全体に指定された文字を書き込みます。
|
文字列を代入します。
|
文字列を追加します。
|
文字列を挿入します。
|
比較メソッド
|
|
文字列を比較します。
|
大文字と小文字を区別しないで文字列を比較します。
|
サブストリングメソッド
|
|
文字列の左側から指定された数の文字を取得します。
|
文字列の右側から指定された数の文字を取得します。
|
文字列から指定された数の文字を取得します。
|
トリム/削除メソッド
|
|
文字列の先頭と末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。
|
文字列の先頭から指定された文字のセットの全てを削除します。
|
文字列の末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。
|
文字列をクリアします。
|
変換メソッド
|
|
文字列を大文字に変換します。
|
文字列を小文字に変換します。
|
文字列を反転します。
|
検索メソッド
|
|
サブストリングの最初のマッチを検索します。
|
サブストリングの最後のマッチを検索します。
|
文字列からサブストリングを削除します。
|
サブストリングを置き換えます。