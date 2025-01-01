ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ文字列CString 

CString は string 型の変数への簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CString クラスは派生クラスの MQL5 API 文字列関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CString: public CObject

タイトル

  #include <Strings\String.mqh>

継承階層

  CObject

      CString

クラスメソッド

データアクセスメソッド

 

Str

文字列を取得します。

Len

文字列の長さを取得します。

Copy

文字列を複製します。

書き込みメソッド

 

Fill

文字列全体に指定された文字を書き込みます。

代入

文字列を代入します。

Append

文字列を追加します。

Insert

文字列を挿入します。

比較メソッド

 

Compare

文字列を比較します。

CompareNoCase

大文字と小文字を区別しないで文字列を比較します。

サブストリングメソッド

 

Left

文字列の左側から指定された数の文字を取得します。

Right

文字列の右側から指定された数の文字を取得します。

Mid

文字列から指定された数の文字を取得します。

トリム/削除メソッド

 

Trim

文字列の先頭と末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。

TrimLeft

文字列の先頭から指定された文字のセットの全てを削除します。

TrimRight

文字列の末尾から指定された文字のセットの全てを削除します。

Clear

文字列をクリアします。

変換メソッド

 

ToUpper

文字列を大文字に変換します。

ToLower

文字列を小文字に変換します。

リバース。

文字列を反転します。

検索メソッド

 

Find

サブストリングの最初のマッチを検索します。

FindRev

サブストリングの最後のマッチを検索します。

Remove

文字列からサブストリングを削除します。

Replace

サブストリングを置き換えます。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str