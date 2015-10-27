統計とは？ここに、Wikipediaで見られる定義があります：「統計は、収集、構成、分析、実行、データの表現に関する研究です」 (統計学). この定義は、統計の３つの主要な要素を提示しています。: データ収集、測定、そして、分析です。データ分析 は、取得した情報がブローカーや、トレーディングターミナルによって提供され、すでに測定されている祭、特に役に立ちます。

現代のトレーダー（大半）は、テクニカル分析を使用し、買いか売りかを決定します。特定のインジケーターを使用するか、最近の期間における価格レベルを予想しようとする際に、なすことすべてにおいて統計を扱っています。実際、価格の変動チャートは、特定の時間における株や通貨の統計を表示しています。そのため、トレーダーにとって意思決定を促進する仕組みの多くの根底にある統計の基礎法則を理解することがとても重要です。

確率理論と統計

いかなる統計も、オブジェクトの変化の結果です。１時間のタイムフレームでのEURUSD価格チャートを考えてみましょう：





この場合、そのオブジェクトは、統計がその価格である一方、二つの通貨の相関です。二つの通貨の相関関係が価格にどのように影響するのでしょうか？なぜこの価格チャートを持ち、特定の時間間隔での異なる価格チャートを持たないのでしょうか？なぜその価格は、現在下降し、上昇しないのでしょうか？これらの質問に対する答えは、'確率'という単語です。確率に応じて、すべてのものは様々な値を持ちます。

簡単な実験をしてみましょう：コインを取り、特定の回数指で弾き、毎度トスの結果を記録します。フェアなコインを持っていると想定します。その時、それに対する図表は以下のようになります:

結果 確率 頭 0.5 尾 0.5

その図表は、そのコインは、等しく頭と尾になると示しています。すべての起こりうるイベントの確率の合計は１に等しく、その他の結果は、不可能です（コインの淵でたったものは排除しています）

10回コインを弾いてください。トス結果をみてみましょう：

結果 数 頭 8 尾 2

もしコインがどちらか片側で等しく着地するなら、どうしてこのような結果が出たのでしょうか？片側で着地するコインの確率は、実際等しいですが、数回のトスの後、コインが片側の回数と同じ回数を別側で着地するというわけではありません。この特定の試みにおいては、そのコインは頭をあげるか、尾をあげるか、両方のイベントが同じ確率を持ちます。

100回コインを弾いてみましょう。新しい結果の図表を得ました：

結果 数 頭 53 尾 47

ご覧の通り、また結果の数は等しくはありません。しかしながら、53と47は、最初の確率の想定を証明する結果です。そのコインは、尾で着時するのと同じ数を頭で着地しました。

逆の順序で同じことをやってみましょう。コインはありますが、片側への着地の確率はわからないと想定します。もしフェアなコインであれば、それは、等しく両面で着地するか判断します。

最初の実験からデータを取得しましょう。合計の結果の数によって片側の結果の回数を割り算します。以下の確率を得ることができます：

結果 確率 頭 0.8 尾 0.2

コインがフェアなものか最初の実験からは結論付けることは難しいです。二番目の実験を同じように行います。

結果 数 頭 0.53 尾 0.47



これらの結果により、これはフェアなコインであると高い正確さを持っていうことができます。

このシンプルな例により、重要な結論を導くことができます: 実験の回数が多ければ、オブジェクトの性質は、生成される統計により正確さを増して反映されます。.

従って、統計や確率は、密接に関連しています。統計は、オブジェクトにおける実験結果を示し、そのオブジェクトの確率に直接依存します 。逆に、オブジェクトの確率は、統計により推定できます。. ここに、トレーダーの主要なチャレンジ があります。: 特定の期間におけるトレードの データを所有 し、以下の期間における価格の 予想を行う ことや、この情報に基づき 買い売り決定を行うこと .などです。

イントロダクションにて指摘されたポイントに立ち返ると、 統計と確率の関係性を知り、理解すること、また、リスク評価やリスクの状況における知識を持つことは、重要です。後者は、この記事の範囲外です。



