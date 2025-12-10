記事「MQL5でのAI搭載取引システムの構築（第1回）：AI API向けJSON処理の実装」についてのディスカッション
MetaQuotes:
新しい記事をご覧ください：MQL5でAIトレーディング・システムを構築する（パート1）：AI APIのJSONハンドリングを実装する。
素晴らしい。何から始めたらいいのでしょうか？
ダウンロードファイルはa._JSON_Code_File.mq5とEAですか？
私はA_JSON_Code_File.mq5（より身近に見えた）の名前を変更し、その後コンパイルしました。 エラーはありませんでした。
しかし、私のプラットフォームではEXPERTとしてのリファレンスは見当たりませんでした。
つまり、ロードして実行することができなかったのです。ただ、"プレイ "して、何が起こり、なぜそうなるのかを理解する必要があります。
AIを活用する素晴らしい機会を共有してくれてありがとう。
Peter Wlliams #:フィードバックをありがとう。記事を読む必要があるようだ。将来のバージョンでAIの統合を可能にするためのJSONについてだ。
JSON (JavaScript Object Notation)は、システム間でデータを構造化し、送受信するための軽量テキスト形式です。そのシンプルさ、可読性、プログラミング言語間の互換性から、特にWebベースAPIで広く利用されています。AI駆動型取引システム（私たちが構築しようとしているようなシステム）の文脈においては、JSONはOpenAIのChatGPTのようなAI APIとデータを交換する標準フォーマットとして機能します。これにより、MQL5アプリケーションは取引関連のプロンプトを送信し、意思決定に利用可能な構造化されたレスポンスを受け取ることができます。本記事では、このAPIとのやり取りを扱うJSON解析フレームワークの構築に焦点を当て、将来的にAIによる洞察を自動取引戦略に統合するための基盤を作ります。
JSONはデータをキーと値のペア、配列、ネストされたオブジェクトとして表現します。この構造により、市場データや取引シグナル、AIレスポンスのような複雑な情報を、人間にも機械にも読み取り可能な形式でエンコードするのに最適です。たとえば、JSONオブジェクトは次のようになります。
この構造には、文字列、数値、配列、ネストされたオブジェクトが含まれており、MQL5のエキスパートアドバイザー(EA)はこれらを解析して、AIからの取引関連のレスポンスなど、必要な情報を抽出する必要があります。JSONはAI統合において非常に重要な役割を果たします。なぜなら、APIはレスポンスをJSON形式で返すため、プログラム側では入力データをJSONに変換するシリアライズ処理と、出力データを利用可能な形に解析するデシリアライズ処理が必要となり、動的な取引判断を可能にするからです。もしこの説明が専門用語ばかりに感じられる場合、シリアライズとデシリアライズの概念を視覚的に理解できます。
作者: Allan Munene Mutiiria