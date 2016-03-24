コードベースセクション
Ichimoku Kinko Hyo - MetaTrader 4のためのインディケータ

一目均衡表は、市場のトレンドとサポート/レジスタンスの特徴が組み込まれており、買いと売りのシグナルを生成します。このインジケーターは日足、週足チャートで最もよく機能します。

パラメーターの長さには、それぞれ異なる4つの期間が使われます。インジケーターを構成するそれぞれのラインの値は、それぞれの期間に基づいています。:

  • 転換線は、その期間の最大と最小の合計を2で割った、最初の期間の平均価格を示します。

  • 基準線は、2番目の期間の平均価格を表します。

  • 先行スパンＡは、転換線と基準線の平均を、2番目の期間だけ前にシフトしたものを表します。

  • 先行スパンＢは、3番目の期間の平均値を、2番目の期間だけ前にシフトしたものです。

遅行スパンは、2番目の期間だけ後方にシフトされた現在足の終値を表します。二つの先行スパンの間の領域は、別の色によって色付けされた"雲"と呼ばれるものです。価格が２つの線の間にあるときは、相場はトレンドがない状態として扱われ、雲はサポートレベルとレジスタンスレベルを形づくります。

  • 価格が雲の上にあるときは、上の線は1番目のサポートラインとなり、2番目の線は2番目のサポートラインとなります。

  • 価格が雲の下にあるときは、下の線は1番目のレジスタンスラインとなり、上の線は2番目のレジスタンスラインとなります。

  • 遅行スパンが価格を下から上に横切ったら、買いのシグナルです。遅行スパンが価格を上から下に横切ったら、売りのシグナルです。

基準線は相場の動きの目印として利用されます。価格がこの基準線よりも高ければ、価格は恐らく増加し続けます。価格が基準線を横切ったら、トレンドの転換が予想されます。基準線の他のシグナルとしての使い方もあります。転換線が基準線を下から上に横切ったときは買いのシグナルです。上から下に横切ったときは売りのシグナルです。転換線は相場のトレンドの目印として利用されます。転換線が増加、減少している場合、トレンドが存在しています。もし水平に推移している場合、相場がレンジに入ったことを意味します。

インジケーターの詳細

Ichimoku Kinko Hyoの詳細は、「Ichimoku Kinko Hyo」というテクニカル分析に関する記事をご覧ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7773

