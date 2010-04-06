QuantumPropGoldEA
🔷 Quantum Prop Gold EA — Sistema di Trading Professionale Sicuro per Prop Firms
📌 Concetto generale
Quantum Prop Gold EA è un expert advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato appositamente per soddisfare i rigorosi requisiti delle prop firms e per un trading conservativo di lungo periodo.
Il robot utilizza una logica di trading pura, senza metodi aggressivi o pericolosi come:
❌ Martingala
❌ Mediazione delle posizioni
❌ Sistemi a griglia
❌ Hedging
❌ Mantenimento di posizioni in perdita
❌ Algoritmi nascosti di compensazione
Ogni operazione dispone di stop-loss e take-profit reali e logici, calcolati in base alla volatilità del mercato.
🎯 Per chi è stato creato questo robot?
Quantum Prop Gold EA è ideale per:
✔ Prop firms
✔ Challenge
✔ Programmi di finanziamento
✔ Trader conservativi
✔ Investitori
✔ Conti reali
✔ Oro e principali coppie di valute
Il robot è stato sviluppato con un focus su stabilità, disciplina, controllo del rischio e piena conformità alle regole delle prop firms.
🧠 Logica di trading (intelligente, senza rivelare formule)
Il robot utilizza una filtrazione multilivello dei segnali, che include:
• Identificazione del trend globale e locale
• Filtraggio direzionale
• Analisi del momentum
• Controllo della volatilità
• Conferma della struttura del mercato
• Esclusione delle fasi laterali e incerte
Le entrate vengono effettuate solo quando diverse condizioni indipendenti coincidono, consentendo di:
✔ Ridurre i falsi segnali
✔ Migliorare la qualità delle operazioni
✔ Ridurre il drawdown
✔ Mantenere la disciplina della strategia
📉 Gestione del rischio
Il robot utilizza una gestione del rischio adattiva basata sull’ATR:
• Lo stop-loss si adatta automaticamente alla volatilità
• Il take-profit rispetta il rapporto rischio/rendimento
• La dimensione del lotto può essere calcolata in percentuale di rischio
• Ogni operazione ha un rischio rigorosamente limitato
Il robot non apre mai un’operazione senza un limite di perdita predefinito.
🛡 Architettura sicura per Prop Firms
Quantum Prop Gold EA è stato progettato fin dall’inizio per le prop firms:
✔ Controllo della perdita giornaliera
✔ Limitazione della frequenza delle operazioni
✔ Nessuna serie aggressiva
✔ Disciplina rigorosa negli ingressi
✔ Nessun metodo pericoloso di recupero delle perdite
Il robot è pienamente compatibile con:
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips e altri.
🔄 Gestione delle posizioni
Il robot utilizza un trailing stop intelligente che:
• Si attiva solo in presenza di profitto
• Può spostare la posizione in break-even
• Protegge progressivamente il profitto
• Non sposta mai lo stop in modo caotico o aggressivo
In questo modo, la struttura dell’operazione viene sempre rispettata.
⚠ Avviso importante sulle impostazioni
Per ottenere i migliori risultati è obbligatorio:
✔ Utilizzare il file SET raccomandato, oppure
✔ Impostare manualmente i parametri secondo le istruzioni.
Senza impostazioni corrette, il comportamento del robot può differire dai risultati dei test.
📊 Perché i risultati appaiono stabili
Perché il robot:
• Non insegue la quantità di operazioni
• Non aumenta il rischio dopo le perdite
• Non utilizza algoritmi nascosti pericolosi
• Opera solo in condizioni favorevoli
• Può restare a lungo senza aprire operazioni — ed è normale
🧾 Stile di trading
“Trading come un professionista disciplinato, non come un algoritmo d’azzardo.”
🔐 Posizionamento commerciale
Quantum Prop Gold EA non è un robot per far crescere rapidamente un conto.
È un robot per:
✔ Stabilità
✔ Prop firms
✔ Investitori
✔ Utilizzo a lungo termine
✔ Minimizzazione del rischio
✔ Preservazione del capitale
🏆 Conclusione
Se cerchi:
• Un vero robot per prop firms
• Senza martingala
• Senza griglie
• Senza mediazioni
• Senza rischi nascosti
• Con reale gestione del rischio
• Con logica di trading professionale
allora Quantum Prop Gold EA è stato creato esattamente per questo.