QuantumPropGoldEA
- Experts
- Alexandr Samonii
- Version: 1.0
- Activations: 10
🔷 Quantum Prop Gold EA — Système de Trading Professionnel Sécurisé pour Prop Firms
📌 Concept général
Quantum Prop Gold EA est un expert advisor professionnel pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes des prop firms et pour un trading conservateur à long terme.
Le robot utilise une logique de trading pure, sans méthodes agressives ni dangereuses telles que :
❌ Martingale
❌ Moyennage de positions
❌ Systèmes de grille
❌ Couverture (hedging)
❌ Conservation prolongée de positions perdantes
❌ Algorithmes cachés de compensation
Chaque transaction dispose d’un stop-loss et d’un take-profit réels et logiques, calculés en fonction de la volatilité du marché.
🎯 À qui s’adresse ce robot ?
Quantum Prop Gold EA est idéal pour :
✔ Prop firms
✔ Challenges
✔ Programmes de financement
✔ Traders conservateurs
✔ Investisseurs
✔ Comptes réels
✔ Or et principales paires de devises
Le robot a été développé avec un objectif clair : stabilité, discipline, contrôle du risque et conformité totale aux règles des prop firms.
🧠 Logique de trading (intelligente, sans divulguer les formules)
Le robot utilise une filtration multi-niveaux des signaux, incluant :
• Détection des tendances globale et locale
• Filtrage directionnel
• Analyse du momentum
• Contrôle de la volatilité
• Confirmation de la structure du marché
• Exclusion des phases plates et incertaines
Les positions ne sont ouvertes que lorsque plusieurs conditions indépendantes coïncident, ce qui permet :
✔ De réduire les faux signaux
✔ D’augmenter la qualité des transactions
✔ De diminuer le drawdown
✔ De maintenir une discipline stricte
📉 Gestion du risque
Le robot repose sur une gestion du risque adaptative basée sur l’ATR :
• Le stop-loss s’adapte automatiquement à la volatilité
• Le take-profit respecte le ratio risque/rendement
• La taille du lot peut être calculée en pourcentage de risque
• Chaque trade possède un risque strictement limité
Le robot n’ouvre jamais une position sans limite de perte prédéfinie.
🛡 Architecture sécurisée pour Prop Firms
Quantum Prop Gold EA est conçu dès l’origine pour les prop firms :
✔ Contrôle de la perte quotidienne
✔ Limitation de la fréquence des trades
✔ Absence de séries agressives
✔ Discipline stricte d’entrée
✔ Aucun mécanisme dangereux de récupération des pertes
Le robot est parfaitement adapté pour :
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips, et autres.
🔄 Gestion des positions
Le robot utilise un trailing stop intelligent qui :
• S’active uniquement en situation de profit
• Peut déplacer la position au break-even
• Protège progressivement les gains
• Ne déplace jamais le stop de manière chaotique ou agressive
Ainsi, la structure de la transaction est toujours respectée.
⚠ Remarque importante concernant les paramètres
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est indispensable :
✔ D’utiliser le fichier SET recommandé, ou
✔ De configurer manuellement les paramètres selon les instructions.
Sans réglages corrects, le comportement du robot peut différer des résultats de test.
📊 Pourquoi les résultats semblent stables
Parce que le robot :
• Ne cherche pas à multiplier les trades
• N’augmente pas le risque après des pertes
• N’utilise aucun algorithme caché dangereux
• Ne trade que dans des conditions favorables
• Peut rester longtemps sans trader — et c’est normal
🧾 Style de trading
« Trader comme un professionnel discipliné, et non comme un algorithme de jeu. »
🔐 Positionnement commercial
Quantum Prop Gold EA n’est pas un robot pour faire exploser un compte.
C’est un robot pour :
✔ La stabilité
✔ Les prop firms
✔ Les investisseurs
✔ L’utilisation à long terme
✔ La minimisation des risques
✔ La préservation du capital
🏆 Conclusion
Si vous recherchez :
• Un véritable robot pour prop firms
• Sans martingale
• Sans grille
• Sans moyennage
• Sans risques cachés
• Avec une gestion du risque réelle
• Avec une logique de trading professionnelle
alors Quantum Prop Gold EA a été créé exactement pour cela.