QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Système de Trading Professionnel Sécurisé pour Prop Firms

📌 Concept général
Quantum Prop Gold EA est un expert advisor professionnel pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes des prop firms et pour un trading conservateur à long terme.

Le robot utilise une logique de trading pure, sans méthodes agressives ni dangereuses telles que :
❌ Martingale
❌ Moyennage de positions
❌ Systèmes de grille
❌ Couverture (hedging)
❌ Conservation prolongée de positions perdantes
❌ Algorithmes cachés de compensation

Chaque transaction dispose d’un stop-loss et d’un take-profit réels et logiques, calculés en fonction de la volatilité du marché.

🎯 À qui s’adresse ce robot ?
Quantum Prop Gold EA est idéal pour :
✔ Prop firms
✔ Challenges
✔ Programmes de financement
✔ Traders conservateurs
✔ Investisseurs
✔ Comptes réels
✔ Or et principales paires de devises

Le robot a été développé avec un objectif clair : stabilité, discipline, contrôle du risque et conformité totale aux règles des prop firms.

🧠 Logique de trading (intelligente, sans divulguer les formules)
Le robot utilise une filtration multi-niveaux des signaux, incluant :
• Détection des tendances globale et locale
• Filtrage directionnel
• Analyse du momentum
• Contrôle de la volatilité
• Confirmation de la structure du marché
• Exclusion des phases plates et incertaines

Les positions ne sont ouvertes que lorsque plusieurs conditions indépendantes coïncident, ce qui permet :
✔ De réduire les faux signaux
✔ D’augmenter la qualité des transactions
✔ De diminuer le drawdown
✔ De maintenir une discipline stricte

📉 Gestion du risque
Le robot repose sur une gestion du risque adaptative basée sur l’ATR :
• Le stop-loss s’adapte automatiquement à la volatilité
• Le take-profit respecte le ratio risque/rendement
• La taille du lot peut être calculée en pourcentage de risque
• Chaque trade possède un risque strictement limité

Le robot n’ouvre jamais une position sans limite de perte prédéfinie.

🛡 Architecture sécurisée pour Prop Firms
Quantum Prop Gold EA est conçu dès l’origine pour les prop firms :
✔ Contrôle de la perte quotidienne
✔ Limitation de la fréquence des trades
✔ Absence de séries agressives
✔ Discipline stricte d’entrée
✔ Aucun mécanisme dangereux de récupération des pertes

Le robot est parfaitement adapté pour :
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips, et autres.

🔄 Gestion des positions
Le robot utilise un trailing stop intelligent qui :
• S’active uniquement en situation de profit
• Peut déplacer la position au break-even
• Protège progressivement les gains
• Ne déplace jamais le stop de manière chaotique ou agressive

Ainsi, la structure de la transaction est toujours respectée.

Remarque importante concernant les paramètres
Pour obtenir les meilleurs résultats, il est indispensable :
✔ D’utiliser le fichier SET recommandé, ou
✔ De configurer manuellement les paramètres selon les instructions.

Sans réglages corrects, le comportement du robot peut différer des résultats de test.

📊 Pourquoi les résultats semblent stables
Parce que le robot :
• Ne cherche pas à multiplier les trades
• N’augmente pas le risque après des pertes
• N’utilise aucun algorithme caché dangereux
• Ne trade que dans des conditions favorables
• Peut rester longtemps sans trader — et c’est normal

🧾 Style de trading
« Trader comme un professionnel discipliné, et non comme un algorithme de jeu. »

🔐 Positionnement commercial
Quantum Prop Gold EA n’est pas un robot pour faire exploser un compte.
C’est un robot pour :
✔ La stabilité
✔ Les prop firms
✔ Les investisseurs
✔ L’utilisation à long terme
✔ La minimisation des risques
✔ La préservation du capital

🏆 Conclusion
Si vous recherchez :
• Un véritable robot pour prop firms
• Sans martingale
• Sans grille
• Sans moyennage
• Sans risques cachés
• Avec une gestion du risque réelle
• Avec une logique de trading professionnelle

alors Quantum Prop Gold EA a été créé exactement pour cela.


FREE
