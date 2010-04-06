QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Système de Trading Professionnel Sécurisé pour Prop Firms

📌 Concept général

Quantum Prop Gold EA est un expert advisor professionnel pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes des prop firms et pour un trading conservateur à long terme.

Le robot utilise une logique de trading pure, sans méthodes agressives ni dangereuses telles que :

❌ Martingale

❌ Moyennage de positions

❌ Systèmes de grille

❌ Couverture (hedging)

❌ Conservation prolongée de positions perdantes

❌ Algorithmes cachés de compensation

Chaque transaction dispose d’un stop-loss et d’un take-profit réels et logiques, calculés en fonction de la volatilité du marché.

🎯 À qui s’adresse ce robot ?

Quantum Prop Gold EA est idéal pour :

✔ Prop firms

✔ Challenges

✔ Programmes de financement

✔ Traders conservateurs

✔ Investisseurs

✔ Comptes réels

✔ Or et principales paires de devises

Le robot a été développé avec un objectif clair : stabilité, discipline, contrôle du risque et conformité totale aux règles des prop firms.

🧠 Logique de trading (intelligente, sans divulguer les formules)

Le robot utilise une filtration multi-niveaux des signaux, incluant :

• Détection des tendances globale et locale

• Filtrage directionnel

• Analyse du momentum

• Contrôle de la volatilité

• Confirmation de la structure du marché

• Exclusion des phases plates et incertaines

Les positions ne sont ouvertes que lorsque plusieurs conditions indépendantes coïncident, ce qui permet :

✔ De réduire les faux signaux

✔ D’augmenter la qualité des transactions

✔ De diminuer le drawdown

✔ De maintenir une discipline stricte

📉 Gestion du risque

Le robot repose sur une gestion du risque adaptative basée sur l’ATR :

• Le stop-loss s’adapte automatiquement à la volatilité

• Le take-profit respecte le ratio risque/rendement

• La taille du lot peut être calculée en pourcentage de risque

• Chaque trade possède un risque strictement limité

Le robot n’ouvre jamais une position sans limite de perte prédéfinie.

🛡 Architecture sécurisée pour Prop Firms

Quantum Prop Gold EA est conçu dès l’origine pour les prop firms :

✔ Contrôle de la perte quotidienne

✔ Limitation de la fréquence des trades

✔ Absence de séries agressives

✔ Discipline stricte d’entrée

✔ Aucun mécanisme dangereux de récupération des pertes

Le robot est parfaitement adapté pour :

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips, et autres.

🔄 Gestion des positions

Le robot utilise un trailing stop intelligent qui :

• S’active uniquement en situation de profit

• Peut déplacer la position au break-even

• Protège progressivement les gains

• Ne déplace jamais le stop de manière chaotique ou agressive

Ainsi, la structure de la transaction est toujours respectée.

⚠ Remarque importante concernant les paramètres

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est indispensable :

✔ D’utiliser le fichier SET recommandé, ou

✔ De configurer manuellement les paramètres selon les instructions.

Sans réglages corrects, le comportement du robot peut différer des résultats de test.

📊 Pourquoi les résultats semblent stables

Parce que le robot :

• Ne cherche pas à multiplier les trades

• N’augmente pas le risque après des pertes

• N’utilise aucun algorithme caché dangereux

• Ne trade que dans des conditions favorables

• Peut rester longtemps sans trader — et c’est normal

🧾 Style de trading

« Trader comme un professionnel discipliné, et non comme un algorithme de jeu. »

🔐 Positionnement commercial

Quantum Prop Gold EA n’est pas un robot pour faire exploser un compte.

C’est un robot pour :

✔ La stabilité

✔ Les prop firms

✔ Les investisseurs

✔ L’utilisation à long terme

✔ La minimisation des risques

✔ La préservation du capital

🏆 Conclusion

Si vous recherchez :

• Un véritable robot pour prop firms

• Sans martingale

• Sans grille

• Sans moyennage

• Sans risques cachés

• Avec une gestion du risque réelle

• Avec une logique de trading professionnelle

alors Quantum Prop Gold EA a été créé exactement pour cela.