QuantumPropGoldEA
- 专家
- Alexandr Samonii
- 版本: 1.0
- 激活: 10
🔷 Quantum Prop Gold EA — 专业自营交易安全系统
📌 总体概念
Quantum Prop Gold EA 是一款为 MetaTrader 5 开发的专业交易系统，专为自营交易公司和长期稳健交易而设计。
本机器人不使用以下高风险方法：
❌ 马丁格尔
❌ 加仓摊平
❌ 网格交易
❌ 对冲
❌ 扛单
❌ 隐藏补偿算法
每一笔交易都基于市场波动率设置真实的止损和止盈。
🎯 适合人群
✔ 自营交易公司
✔ 挑战账户
✔ 资金管理计划
✔ 保守型交易者
✔ 投资者
✔ 实盘账户
✔ 黄金及主要货币对
🧠 交易逻辑
多层信号过滤：
• 趋势判断
• 方向过滤
• 动量分析
• 波动率控制
• 结构确认
• 排除震荡行情
📉 风险管理
基于 ATR 自适应风控系统，所有交易风险严格受控。
🛡 自营交易安全架构
完全符合主流自营交易公司规则。
🔄 仓位管理
智能移动止损，保护利润。
📊 稳定性来源
纪律、控制、逻辑。
🏆 结论
Quantum Prop Gold EA 是专业稳定交易者的选择。