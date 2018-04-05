QuantumPropGoldEA

🇵🇹 PORTUGUÊS

🔷 Quantum Prop Gold EA — Sistema Profissional de Trading Seguro para Prop Firms

📌 Conceito geral

Quantum Prop Gold EA é um robô de trading profissional para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para atender aos rigorosos requisitos das prop firms e para uma negociação conservadora de longo prazo.

O robô utiliza uma lógica de trading pura, sem métodos agressivos ou perigosos, tais como:

❌ Martingale

❌ Averaging (média de posições)

❌ Sistemas de grid

❌ Hedge

❌ Manter posições perdedoras abertas

❌ Algoritmos ocultos de compensação

Cada operação possui stop-loss e take-profit reais e lógicos, calculados com base na volatilidade do mercado.

🎯 Para quem este robô foi criado?

Quantum Prop Gold EA é ideal para:

✔ Prop firms

✔ Challenges

✔ Programas de financiamento

✔ Traders conservadores

✔ Investidores

✔ Contas reais

✔ Ouro e pares principais

O robô foi desenvolvido com foco em estabilidade, disciplina, controle de risco e total conformidade com as regras das prop firms.

🧠 Lógica de trading (inteligente, sem revelar fórmulas)

O robô utiliza uma filtragem multinível de sinais, incluindo:

• Identificação de tendência global e local

• Filtragem direcional

• Análise de impulso

• Controle de volatilidade

• Confirmação da estrutura do mercado

• Exclusão de fases laterais e indefinidas

As entradas são realizadas somente quando várias condições independentes coincidem, permitindo:

✔ Reduzir entradas falsas

✔ Aumentar a qualidade das operações

✔ Diminuir o drawdown

✔ Manter a disciplina da estratégia

📉 Gestão de risco

O robô utiliza uma gestão de risco adaptativa baseada em ATR:

• Stop-loss ajustado automaticamente à volatilidade

• Take-profit calculado conforme a relação risco/retorno

• Tamanho do lote baseado em percentual de risco

• Todas as operações possuem risco previamente limitado

Assim, o robô nunca entra em uma operação sem um prejuízo máximo definido.

🛡 Arquitetura segura para Prop Firms

Quantum Prop Gold EA foi projetado desde o início para atender aos requisitos das prop firms:

✔ Controle de perda diária

✔ Limitação da frequência de operações

✔ Ausência de sequências agressivas

✔ Disciplina rigorosa de entrada

✔ Nenhum método perigoso de recuperação de perdas

Torna o robô totalmente adequado para:

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips e outras.

🔄 Gestão de posições

O robô utiliza trailing stop inteligente, que:

• É ativado apenas quando há lucro

• Pode mover a operação para o break-even

• Protege o lucro gradualmente

• Nunca move o stop de forma caótica ou agressiva

Dessa forma, o robô não “puxa” o stop-loss sem lógica e não destrói a estrutura da operação.

⚠ Aviso importante sobre configurações

Para obter os melhores resultados, é obrigatório:

✔ Utilizar o arquivo SET recomendado, ou

✔ Configurar os parâmetros manualmente conforme a instrução

Durante a validação para prop firms, os parâmetros de ATR e gestão de risco foram ajustados especificamente para as regras rígidas dos desafios.

Sem as configurações corretas, o comportamento do robô pode diferir dos resultados de teste.

📊 Por que os resultados parecem estáveis

Porque o robô:

• Não busca quantidade de operações

• Não aumenta o risco após perdas

• Não utiliza algoritmos ocultos perigosos

• Opera somente em condições favoráveis

• Pode permanecer muito tempo sem operar — e isso é normal

🧾 Estilo de trading

“O trading como um profissional disciplinado, não como um algoritmo de apostas.”

🔐 Posicionamento comercial

Quantum Prop Gold EA não é um robô para alavancar depósitos.

É um robô para:

✔ Estabilidade

✔ Prop firms

✔ Investidores

✔ Uso de longo prazo

✔ Minimização de riscos

✔ Preservação de capital

🏆 Conclusão

Se você precisa de:

• Um robô real para prop firms

• Sem martingale

• Sem grids

• Sem averaging

• Sem riscos ocultos

• Com gestão de risco real

• Com lógica profissional de trading

Quantum Prop Gold EA foi criado exatamente para isso.