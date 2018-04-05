QuantumPropGoldEA
- Experts
- Alexandr Samonii
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
🔷 Quantum Prop Gold EA — Sistema Profissional de Trading Seguro para Prop Firms
📌 Conceito geral
Quantum Prop Gold EA é um robô de trading profissional para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para atender aos rigorosos requisitos das prop firms e para uma negociação conservadora de longo prazo.
O robô utiliza uma lógica de trading pura, sem métodos agressivos ou perigosos, tais como:
❌ Martingale
❌ Averaging (média de posições)
❌ Sistemas de grid
❌ Hedge
❌ Manter posições perdedoras abertas
❌ Algoritmos ocultos de compensação
Cada operação possui stop-loss e take-profit reais e lógicos, calculados com base na volatilidade do mercado.
🎯 Para quem este robô foi criado?
Quantum Prop Gold EA é ideal para:
✔ Prop firms
✔ Challenges
✔ Programas de financiamento
✔ Traders conservadores
✔ Investidores
✔ Contas reais
✔ Ouro e pares principais
O robô foi desenvolvido com foco em estabilidade, disciplina, controle de risco e total conformidade com as regras das prop firms.
🧠 Lógica de trading (inteligente, sem revelar fórmulas)
O robô utiliza uma filtragem multinível de sinais, incluindo:
• Identificação de tendência global e local
• Filtragem direcional
• Análise de impulso
• Controle de volatilidade
• Confirmação da estrutura do mercado
• Exclusão de fases laterais e indefinidas
As entradas são realizadas somente quando várias condições independentes coincidem, permitindo:
✔ Reduzir entradas falsas
✔ Aumentar a qualidade das operações
✔ Diminuir o drawdown
✔ Manter a disciplina da estratégia
📉 Gestão de risco
O robô utiliza uma gestão de risco adaptativa baseada em ATR:
• Stop-loss ajustado automaticamente à volatilidade
• Take-profit calculado conforme a relação risco/retorno
• Tamanho do lote baseado em percentual de risco
• Todas as operações possuem risco previamente limitado
Assim, o robô nunca entra em uma operação sem um prejuízo máximo definido.
🛡 Arquitetura segura para Prop Firms
Quantum Prop Gold EA foi projetado desde o início para atender aos requisitos das prop firms:
✔ Controle de perda diária
✔ Limitação da frequência de operações
✔ Ausência de sequências agressivas
✔ Disciplina rigorosa de entrada
✔ Nenhum método perigoso de recuperação de perdas
Torna o robô totalmente adequado para:
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips e outras.
🔄 Gestão de posições
O robô utiliza trailing stop inteligente, que:
• É ativado apenas quando há lucro
• Pode mover a operação para o break-even
• Protege o lucro gradualmente
• Nunca move o stop de forma caótica ou agressiva
Dessa forma, o robô não “puxa” o stop-loss sem lógica e não destrói a estrutura da operação.
⚠ Aviso importante sobre configurações
Para obter os melhores resultados, é obrigatório:
✔ Utilizar o arquivo SET recomendado, ou
✔ Configurar os parâmetros manualmente conforme a instrução
Durante a validação para prop firms, os parâmetros de ATR e gestão de risco foram ajustados especificamente para as regras rígidas dos desafios.
Sem as configurações corretas, o comportamento do robô pode diferir dos resultados de teste.
📊 Por que os resultados parecem estáveis
Porque o robô:
• Não busca quantidade de operações
• Não aumenta o risco após perdas
• Não utiliza algoritmos ocultos perigosos
• Opera somente em condições favoráveis
• Pode permanecer muito tempo sem operar — e isso é normal
🧾 Estilo de trading
“O trading como um profissional disciplinado, não como um algoritmo de apostas.”
🔐 Posicionamento comercial
Quantum Prop Gold EA não é um robô para alavancar depósitos.
É um robô para:
✔ Estabilidade
✔ Prop firms
✔ Investidores
✔ Uso de longo prazo
✔ Minimização de riscos
✔ Preservação de capital
🏆 Conclusão
Se você precisa de:
• Um robô real para prop firms
• Sem martingale
• Sem grids
• Sem averaging
• Sem riscos ocultos
• Com gestão de risco real
• Com lógica profissional de trading
Quantum Prop Gold EA foi criado exatamente para isso.