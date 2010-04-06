QuantumPropGoldEA
- エキスパート
- Alexandr Samonii
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
🔷 Quantum Prop Gold EA — プロップファーム対応・安全型プロフェッショナルトレーディングシステム
📌 基本コンセプト
Quantum Prop Gold EA は、MetaTrader 5 用に開発されたプロフェッショナル向け自動売買ロボットであり、プロップファームの厳格なルールおよび長期的で保守的なトレーディングに完全対応するよう設計されています。
本ロボットは、以下のような攻撃的または危険な手法を一切使用しません：
❌ マーチンゲール
❌ ナンピン（ポジション平均化）
❌ グリッド取引
❌ ヘッジ取引
❌ 含み損の長期保有
❌ 隠れた補正アルゴリズム
すべての取引には、市場のボラティリティに基づいて計算された、論理的で実際に機能するストップロスとテイクプロフィットが設定されます。
🎯 対象ユーザー
Quantum Prop Gold EA は以下の方に最適です：
✔ プロップファーム利用者
✔ チャレンジ口座
✔ ファンディングプログラム
✔ 保守的トレーダー
✔ 投資家
✔ リアル口座
✔ ゴールドおよび主要通貨ペア
本ロボットは、安定性・規律・リスク管理・プロップファーム規則の遵守を最優先に設計されています。
🧠 トレーディングロジック（数式非公開）
本ロボットは多層フィルタリングによるシグナル判定を行います：
• グローバルトレンドおよびローカルトレンドの判定
• エントリー方向のフィルタリング
• モメンタム分析
• ボラティリティ管理
• 価格構造の確認
• レンジ相場・不明確相場の除外
複数の独立条件が同時に一致した場合のみエントリーすることで、以下を実現します：
✔ ダマシの削減
✔ 取引品質の向上
✔ ドローダウンの低減
✔ 戦略の規律維持
📉 リスク管理
Quantum Prop Gold EA は ATR ベースの適応型リスク管理を採用しています：
• ストップロスはボラティリティに自動適応
• テイクプロフィットはリスクリワード比を考慮
• ロットサイズはリスク割合で自動計算可能
• すべての取引に事前に制限されたリスク
本ロボットは、損失上限を設定せずに取引を行うことは決してありません。
🛡 プロップファーム対応アーキテクチャ
プロップファーム要件を前提に設計：
✔ 日次ドローダウン管理
✔ 取引頻度制限
✔ 攻撃的連続取引なし
✔ 厳格なエントリー規律
✔ 危険な損失回復手法なし
以下のプロバイダーに完全対応：
FTMO、MyForexFunds、The Funded Trader、True Forex Funds、E8、Funding Pips ほか。
🔄 ポジション管理
知能型トレーリングストップを搭載：
• 利益発生時のみ作動
• ブレークイーブン移行可能
• 段階的に利益を保護
• 無秩序なストップ移動は一切なし
これにより、取引構造を破壊することなく、安定した利益保護が可能です。
⚠ 設定に関する重要な注意
最良の結果を得るためには、必ず：
✔ 推奨 SET ファイルを使用する、または
✔ マニュアルに従って手動設定してください。
正しい設定なしでは、テスト結果と挙動が異なる場合があります。
📊 なぜ結果が安定しているのか
なぜなら本ロボットは：
• 取引回数を追い求めない
• 損失後にリスクを増加させない
• 危険な隠れアルゴリズムを使用しない
• 有利な市場条件のみで取引する
• 長期間取引しない場合もある — それは正常です
🧾 トレーディングスタイル
「ギャンブル的アルゴリズムではなく、規律あるプロトレーダーの取引スタイル。」
🔐 商業ポジショニング
Quantum Prop Gold EA は資金を急成長させるロボットではありません。
以下のためのロボットです：
✔ 安定性
✔ プロップファーム対応
✔ 投資用途
✔ 長期運用
✔ リスク最小化
✔ 資本保全
🏆 結論
もしあなたが：
• 本物のプロップファーム対応ロボット
• マーチンゲールなし
• グリッドなし
• ナンピンなし
• 隠れたリスクなし
• 本物のリスク管理
• プロフェッショナルな取引ロジック
を求めているなら、
Quantum Prop Gold EA はそのために作られました